„Sunt prea mândri de țara lor”. Un străin a descoperit cât de repede sar românii în apărarea țării lor

Românii au început să-i recomande alte locuri de vizitat și să-i atragă atenția asupra obiectivelor omise, iar un comentator a remarcat ironic cât de mult își iubesc românii țara.
„Sunt prea mândri de țara lor”, a comentat turistul, referindu-se la felul în care românii au sărit să-și apere țara.
Videoclipul despre România a devenit prilej de dezbatere între străini și români. Timișoara, Oradea și Constanța s-au numărat printre destinațiile recomandate de cei care au considerat că 10 zile nu sunt suficiente pentru a descoperi țara.
Găsiți articolul complet pe Mediafax Italia.