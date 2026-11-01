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„Sunt prea mândri de țara lor”. Un străin a descoperit cât de repede sar românii în apărarea țării lor

Un turist străin care a prezentat România drept una dintre cele mai subestimate destinații din Europa a provocat un val de reacții după ce a publicat imagini dintr-un circuit de 10 zile.
„Sunt prea mândri de țara lor”. Un străin a descoperit cât de repede sar românii în apărarea țării lor
Andreea Tobias
01 nov. 2026, 14:06, Știrile zilei
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Românii au început să-i recomande alte locuri de vizitat și să-i atragă atenția asupra obiectivelor omise, iar un comentator a remarcat ironic cât de mult își iubesc românii țara.

„Sunt prea mândri de țara lor”, a comentat turistul, referindu-se la felul în care românii au sărit să-și apere țara.

Videoclipul despre România a devenit prilej de dezbatere între străini și români. Timișoara, Oradea și Constanța s-au numărat printre destinațiile recomandate de cei care au considerat că 10 zile nu sunt suficiente pentru a descoperi țara.

Găsiți articolul complet pe Mediafax Italia.

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