Cum văd românii justiția: 82% mulțumiți de procedurile din instanțe

În total, au fost completate 2.170 de chestionare de către persoane care au participat la proceduri judiciare, printre respondenți aflându-se justițiabili, avocați, consilieri juridici, practicieni în insolvență și martori.

Potrivit datelor centralizate de CSM, 82% dintre respondenți au declarat că au fost mulțumiți de modul în care s-a desfășurat procedura judiciară. De asemenea, 82% au afirmat că le-au fost respectate drepturile în timpul procedurii.

În ceea ce privește înțelegerea procedurii desfășurate în sala de judecată, 83% dintre cei care au răspuns la această întrebare au apreciat că au înțeles procedura.

Note pentru judecători

Referitor la imparțialitatea judecătorului sau a completului de judecată, 53% dintre respondenți au acordat calificativul maxim, 5, pe o scară de la 1 la 5, în timp ce 29% au acordat calificativele 3 sau 4.

Timpul de așteptare este un alt indicator evaluat. Astfel, 72% dintre respondenți s-au declarat mulțumiți de perioada dintre înregistrarea acțiunii și primul termen de judecată, iar 73% au fost mulțumiți de intervalul dintre termenele de judecată.

În ceea ce privește durata totală a procesului, 71% dintre cei chestionați au declarat că sunt mulțumiți de perioada dintre înregistrarea acțiunii și pronunțarea hotărârii.

Mulțumiți de soluția din instanță

79% dintre respondenți au fost mulțumiți de soluția pronunțată în cauza în care au participat. Totodată, 85% au apreciat că hotărârea judecătorească a fost clară și ușor de înțeles.

În privința comunicării hotărârilor, 75% dintre respondenți au declarat că acestea au fost transmise într-un interval cuprins între 30 și 90 de zile de la pronunțarea soluției. Pentru 25% dintre cazuri, comunicarea a durat între 91 de zile și peste 180 de zile.

Chestionarul a evaluat și încrederea în actul de justiție. Înainte de participarea la procedura judiciară, 74% dintre respondenți au declarat că aveau încredere în calitatea actului de justiție, în timp ce 15% au avut o poziție neutră.

După participarea la procedura judiciară, 40% dintre respondenți au spus că nivelul lor de încredere în calitatea actului de justiție a crescut, iar pentru 31% acesta a rămas neschimbat.

Din totalul participanților la chestionar, 38% erau părți într-un proces, 36% avocați, 7% consilieri juridici, 2% practicieni în insolvență și 3% martori. Alți 14% au indicat o altă calitate.

CSM precizează că numărul răspunsurilor diferă de la o întrebare la alta, deoarece unele întrebări nu au primit răspuns sau au permis selectarea mai multor variante.