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Cum văd românii justiția: 82% mulțumiți de procedurile din instanțe

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat luni rezultatele chestionarului privind gradul de satisfacție al părților interesate în procedurile judiciare desfășurate în 2025 la nivelul curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor din România.
Cum văd românii justiția: 82% mulțumiți de procedurile din instanțe
Sursa foto: Pexels
Laura Buciu
05 oct. 2026, 12:35, Justiţie
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În total, au fost completate 2.170 de chestionare de către persoane care au participat la proceduri judiciare, printre respondenți aflându-se justițiabili, avocați, consilieri juridici, practicieni în insolvență și martori.

Potrivit datelor centralizate de CSM, 82% dintre respondenți au declarat că au fost mulțumiți de modul în care s-a desfășurat procedura judiciară. De asemenea, 82% au afirmat că le-au fost respectate drepturile în timpul procedurii.

În ceea ce privește înțelegerea procedurii desfășurate în sala de judecată, 83% dintre cei care au răspuns la această întrebare au apreciat că au înțeles procedura.

Note pentru judecători

Referitor la imparțialitatea judecătorului sau a completului de judecată, 53% dintre respondenți au acordat calificativul maxim, 5, pe o scară de la 1 la 5, în timp ce 29% au acordat calificativele 3 sau 4.

Timpul de așteptare este un alt indicator evaluat. Astfel, 72% dintre respondenți s-au declarat mulțumiți de perioada dintre înregistrarea acțiunii și primul termen de judecată, iar 73% au fost mulțumiți de intervalul dintre termenele de judecată.

În ceea ce privește durata totală a procesului, 71% dintre cei chestionați au declarat că sunt mulțumiți de perioada dintre înregistrarea acțiunii și pronunțarea hotărârii.

Mulțumiți de soluția din instanță

79% dintre respondenți au fost mulțumiți de soluția pronunțată în cauza în care au participat. Totodată, 85% au apreciat că hotărârea judecătorească a fost clară și ușor de înțeles.

În privința comunicării hotărârilor, 75% dintre respondenți au declarat că acestea au fost transmise într-un interval cuprins între 30 și 90 de zile de la pronunțarea soluției. Pentru 25% dintre cazuri, comunicarea a durat între 91 de zile și peste 180 de zile.

Chestionarul a evaluat și încrederea în actul de justiție. Înainte de participarea la procedura judiciară, 74% dintre respondenți au declarat că aveau încredere în calitatea actului de justiție, în timp ce 15% au avut o poziție neutră.

După participarea la procedura judiciară, 40% dintre respondenți au spus că nivelul lor de încredere în calitatea actului de justiție a crescut, iar pentru 31% acesta a rămas neschimbat.

Din totalul participanților la chestionar, 38% erau părți într-un proces, 36% avocați, 7% consilieri juridici, 2% practicieni în insolvență și 3% martori. Alți 14% au indicat o altă calitate.

CSM precizează că numărul răspunsurilor diferă de la o întrebare la alta, deoarece unele întrebări nu au primit răspuns sau au permis selectarea mai multor variante.

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