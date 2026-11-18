„Ca urmare a solicitărilor și demersurilor constante întreprinse de Ministerul Justiției, au fost identificate soluțiile bugetare necesare și a fost deblocată situația privind plata restanțelor aferente onorariilor avocaților din oficiu”, a transmis ministerul într-un comunicat de presă.

Ministerul a precizat că a fost aprobată majorarea limitelor de credite bugetare și de angajament destinate acestor plăți.

„Fondurile necesare achitării obligațiilor restante urmează să fie virate, în zilele următoare, în conturile curților de apel, în vederea efectuării plăților către avocații beneficiari”, se arată în comunicat.

Ministerul Justiției va monitoriza efectuarea plăților

„Această măsură reprezintă rezultatul unui efort instituțional susținut, prin care Ministerul Justiției a urmărit permanent identificarea resurselor financiare necesare, deblocarea fondurilor și găsirea soluțiilor pentru onorarea obligațiilor de plată”, a subliniat instituția.

Ministerul Justiției a anunțat că va continua să monitorizeze procesul de repartizare a fondurilor și efectuarea plăților, astfel încât restanțele să fie achitate, iar activitatea de asistență judiciară să se desfășoare în condiții normale.