Alina Apostol, cu vârsta aproximativ de 37 de ani, a fost condamnată la 13 ani și jumătate de închisoare în China, pentru o infracțiune de fraudă cu carduri bancare.

Întrevederea ministerului Justiției cu tatăl româncei are ca scop realizarea unor demersuri pentru a identifica posibilitățile legale instituției de a soluționa cauza și a demara transferul femeii pentru a-și continua ispășirea pedepsei în România.

„Discuțiile au oferit prilejul unei informări directe asupra demersurilor întreprinse, al analizării etapelor următoare și al reafirmării disponibilității Ministerului Justiției de a continua implicarea instituțională, cu toată responsabilitatea și atenția pe care o astfel de situație le impune”, potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției.

În cadrul întâlnirii cu tatăl Alinei, Radu Marinescu, ministrul Justiției a subliniat importanța menținerii unui dialog constant cu familia și a unei colaborări susținute cu toți factorii instituționali implicați, astfel încât toate căile legale disponibile să fie avute în vedere și valorificate în vederea atingerii obiectivului comun: revenirea Alinei Apostol în România.

„Ministerul Justiției rămâne alături de familie în acest demers și va continua să depună eforturile care intră în sfera sa de competență pentru identificarea unei soluții, având în vedere atât exigențele cadrului legal, cât și dimensiunea profund umană a acestei situații”, transmite instituția.

Curtea de Apel București a cerut transferarea româncei într-un penitenciar din România încă din 2019, însă autoritățile chineze nu au acceptat demersul pe fondul plății unei amenzi și a unor despăgubiri pentru persoanele afectate de infracțiune. În 2024, amenda a fost plătită de familie, iar autoritățile chineze au reluat analiza dosarului.

În 2023, Curtea de Apel București a echivalat pedeapsa româncei la 9 ani și 4 luni de închisoare, în conformitate cu legislația română, însă măsura nu ar fi valabilă decât în cazul în se reușește demersul de transfer al femeii.

Un fost deținut în China a intrat în greva foamei pentru a urgenta transferarea femeii în țară

Potrivit profesorului clujean Marius Balo, care a ispășit o pedeapsă de 8 ani într-o închisoare din China, starea de sănătate a Alinei Apostol s-ar fi deteriorat grav.

„Alina Apostol este întemnițată de aproape 9 ani de zile în China și de trei săptămâni este imobilizată la pat. Lagărul de muncă silnică i-a distrus în sfârșit spatele. Cunosc condițiile din temnițele chinezești. Am pătimit și eu acolo timp de opt ani”, se arată în mesajul pe Facebook, publicat miercuri, de profesorul clujean.

Anterior, acesta a susținut că românca „se sfârșește, atât fizic cât și mental, în lagărul de muncă din China unde trudește pentru o lingură de orez de aproape un deceniu. I-au căzut dinții din pricina inaniției, iar spatele i-a cedat din cauza efortului fizic”.

Profesorul, care îi susține cauza de mai mulți ani, ar fi intrat în greva foamei la începutul lunii noiembrie, în speranța de a urgenta demersurile pentru aducerea acasă a româncei.

Cu toate acestea, demersul este unul dificil pentru că între România și Republica Populară Chineză nu există un un tratat bilateral sau multilateral aplicabil pentru transferul persoanelor condamnate.