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Ministerul Justiției încearcă să readucă în țară o româncă arestată în China. Videoconferință cu omologii chinezi

Ministerul Justiției a transmis că urmează să poarte discuții cu omologii din China, într-o nouă încercare de a o readuce în țară pe Alina Irina Apostol, o traducătoare arestată acolo pentru fraudă cu carduri bancare.
Ministerul Justiției încearcă să readucă în țară o româncă arestată în China. Videoconferință cu omologii chinezi
Coralia Frigea
16 nov. 2026, 17:39, Justiţie
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Ministerul Justiției a transmis luni că încearcă să o readucă în țară pe Alina Irina Apostol, o româncă care a fost arestată în China, după ce a fost implicată într-o operațiune de fraudă cu carduri bancare.

Deși Curtea de Apel București a dispus în anul 2023 transferarea femeii într-un penitenciar din România, sistemul judiciar de la Beijing nu i-a permis încă să plece. Ministerul Justiției continuă demersurile și anunță că va purta o discuție, printr-o videoconferință, cu omologii chinezi.

„Această iniţiativă continuă seria videoconferinţelor purtate cu Ministerul Justiţiei din Republica Populară Chineză şi are drept scop discutarea stadiului actual al cazului, clarificarea aspectelor aflate încă în discuție și identificarea unor posibile soluții pentru obţinerea acordului final al autorităţilor chineze, necesar pentru realizarea transferării”, a transmis ministerul.

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Ministerul Justiției a mai prezentat, în urmă cu două săptămâni, o serie de clarificări privind situația Alinei-Irina Apostol, aflată în executarea unei pedepse privative de libertate într-un penitenciar din Republica Populară Chineză.

Tribunalul din Shishi a stabilit, de asemenea, că aceasta trebuie să achite despăgubiri victimelor, în solidar cu alte două persoane.

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