Ministerul Justiției, explicații despre cazul Alinei-Irina Apostol. Amenda a fost achitată, dar transferul din China rămâne blocat

Ministerul Justiției anunță că a început demersurile pentru repatrierea acesteia încă din 2019, însă autoritățile chineze nu și-au dat acordul final pentru transfer.

Transferul româncei condamnate în China, solicitat încă din 2019

Ministerul Justiției a prezentat marți, 3 noiembrie, o serie de clarificări privind situația Alinei-Irina Apostol, aflată în executarea unei pedepse privative de libertate într-un penitenciar din Republica Populară Chineză.

Potrivit instituției, românca a fost condamnată de Tribunalul din Shishi, provincia Fujian, la închisoare, fiind obligată și la plata unei amenzi. Instanța a stabilit, de asemenea, că aceasta trebuie să achite despăgubiri victimelor, în solidar cu alte două persoane.

Autoritățile române au transmis solicitarea oficială de transfer în octombrie 2019, iar demersurile diplomatice și judiciare au continuat de atunci.

Procedura este însă complicată de absența unui tratat aplicabil între România și China privind transferarea persoanelor condamnate. În aceste condiții, cooperarea se desfășoară pe baza curtoaziei internaționale și a reciprocității.

Amenda a fost plătită de tatăl româncei, dar despăgubirile au rămas neachitate

Ministerul Justiției precizează că, până în prezent, singura plată efectuată a fost cea din august 2024, când tatăl Alinei-Irina Apostol a achitat amenda stabilită de instanța chineză.

După această plată, autoritățile din China au reluat analizarea dosarului, iar instanța competentă și-a exprimat acordul pentru adaptarea pedepsei la legislația română.

Cu toate acestea, procedura nu poate fi finalizată în lipsa achitării despăgubirilor restante.

„Autoritățile chineze au precizat în mod repetat că finalizarea procedurii de transferare este condiționată de achitarea despăgubirilor restante către victimele infracțiunii”, arată Ministerul Justiției.

Instituția subliniază că nu are dreptul legal să plătească din fonduri publice obligațiile financiare stabilite în sarcina unei persoane condamnate și nici să negocieze reducerea sumelor impuse printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe străine.

Având în vedere efortul financiar necesar, reprezentanții ministerului au discutat cu familia româncei mai multe variante de plată.

Autoritățile chineze au transmis că sunt dispuse să urgenteze obținerea acordului final pentru transfer imediat după confirmarea achitării despăgubirilor.

Ce informații există despre starea de sănătate a Alinei-Irina Apostol

Ministerul Justiției a oferit și precizări privind condițiile în care se află cetățeana română.

Conform informațiilor primite de la Ambasada României la Beijing, controalele medicale efectuate nu au evidențiat probleme de sănătate deosebite.

Reprezentanții misiunii diplomatice monitorizează periodic situația acesteia, efectuează vizite la penitenciar și mențin lunar legătura telefonică cu românca.

În urma solicitărilor ambasadei, administrația penitenciarului i-a pus la dispoziție și suplimente alimentare.

Ministerul Justiției anunță continuarea demersurilor

Instituția precizează că transferarea persoanelor condamnate în străinătate se realizează în condițiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Procedura presupune verificarea documentelor, implicarea autorităților judiciare competente din România și obținerea acordurilor necesare din partea statului în care a fost pronunțată condamnarea.

Ministerul Justiției afirmă că va continua demersurile pentru aducerea Alinei-Irina Apostol în România, astfel încât aceasta să își poată executa restul pedepsei într-un penitenciar românesc.

Deocamdată, instituția nu a comunicat un termen estimat pentru finalizarea transferului, acesta depinzând de îndeplinirea condițiilor stabilite de autoritățile chineze.

Un fost deținut în China a intrat în greva foamei pentru Alina Apostol

Cazul Alinei-Irina Apostol a revenit în atenția publică după ce profesorul Marius Balo, care a petrecut la rândul său opt ani într-o închisoare din China și s-a întors în România în 2022, a anunțat că intră în greva foamei pentru a cere transferarea româncei în țară.

Marius Balo acuză autoritățile de lipsă de implicare și susține că starea de sănătate a femeii s-a deteriorat grav în detenție. Profesorul a declarat că va continua protestul, consumând doar apă, până la soluționarea cazului.