Prima pagină » Social » Marius Balo intră în greva foamei pentru transferul Alinei Apostol în România. Românca, închisă de aproape nouă ani în China

Marius Balo intră în greva foamei pentru transferul Alinei Apostol în România. Românca, închisă de aproape nouă ani în China

Profesorul Marius Balo intră în greva foamei pentru a determina autoritățile române să pună în aplicare transferul Alinei Apostol, condamnată în China la 13 ani și jumătate de închisoare și aflată în detenție de aproape nouă ani.
Marius Balo intră în greva foamei pentru transferul Alinei Apostol în România. Românca, închisă de aproape nouă ani în China
Aida Neagu
03 nov. 2026, 09:54, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Profesorul Marius Balo anunță că intră în greva foamei pentru a atrage atenția asupra situației Alinei Apostol, românca aflată de aproape nouă ani într-o închisoare din China.

Acesta susține că autoritățile române nu au făcut demersurile necesare pentru ca femeia să fie transferată într-un penitenciar din România, deși există o hotărâre judecătorească în acest sens.

La rândul său, Marius Balo a petrecut opt ani într-o închisoare din China, după ce a fost condamnat pentru o fraudă de 80 de dolari. Acesta a revenit în România în 2022.

El a anunțat, într-o postare pe Facebook, că a solicitat o audiență la Ministerul Justiției, unde a fost primit de Liviu Drăgănescu, consilier al ministrului Radu Marinescu, și de Alexandru Ciuciu, director adjunct al Departamentului de Cooperare Judiciară Internațională.

Potrivit spuselor sale, a discutat cu cei doi despre transferul Alinei Apostol, însă întâlnirea nu i-a oferit prea multe motive de optimism.

„Radu Marinescu, aflat la al doilea mandat de Ministru al Justiției, nu a făcut nimic pentru ea și impresia pe care mi-au lăsat-o cei doi domni este că nici nu are de gând să facă. Alina a fost abandonată”, a scris Marius Balo pe rețelele sociale.

Acesta susține că femeia se confruntă cu probleme grave de sănătate și că starea ei s-a deteriorat după aproape un deceniu petrecut într-un lagăr de muncă din China.

„Se sfârșește, atât fizic cât și mental, în lagărul de muncă din China unde trudește pentru o lingură de orez de aproape un deceniu. I-au căzut dinții din pricina inaniției, iar spatele i-a cedat din cauza efortului fizic”, a transmis profesorul.

Marius Balo spune că a făcut publică povestea Alinei Apostol în urmă cu trei ani și că, de atunci, Ministerul Justiției nu s-ar fi implicat suficient pentru transferul acesteia în România.

„De trei ani de zile, de când am făcut publică povestea ei, nu au fost în stare să dea un singur telefon în China și să rezolve, în cinci minute, transferul ei în țară”, a declarat acesta.

Profesorul a anunțat că va ține greva foamei, consumând doar apă, până când transferul Alinei Apostol în România va fi rezolvat. Săptămânal, vor fi publicate rezultatele analizelor de sânge pe toată perioada protestului.

„Am trecut și eu prin temnițele Chinei comuniste și nu pot rămâne indiferent, chiar de-aș vrea. Mă doare încă amintirea suferințelor acelor ani. Am hotărât așadar ca începând de astăzi să postesc post negru, urmând a bea doar apă, până când transferul Alinei în România va fi rezolvat”, a scris Marius Balo.

Acesta a venit cu critici și la adresa reacției reprezentanților Ministerului Justiției, pe care îi acuză de lipsă de implicare în cazul româncei.

„Mi-au spus cinic, zilele trecute, că sunt preocupați de caz. O astfel de indiferență și lașitate din partea celor plătiți să își apere cetățenii este de-a dreptul revoltătoare”, a transmis profesorul.

Cine este Alina Apostol și de ce este condamnată în China

Alina Apostol a fost condamnată în iulie 2019 de Curtea Populară din orașul Quanzhou la 13 ani și jumătate de închisoare, într-un dosar de fraudă cu cardul bancar.

Autoritățile române au recunoscut parțial sentința, iar faptele au fost încadrate potrivit legislației din România ca operațiuni financiare în mod fraudulos și acces la un sistem informatic.

În martie 2023, Curtea de Apel București a adaptat pedeapsa aplicată de autoritățile chineze la nouă ani și patru luni de închisoare. Instanța a și dispus transferul femeii într-un penitenciar din România, în baza regulilor de cooperare internațională în materie penală.

Cu toate acestea, Alina Apostol nu a fost adusă până acum în țară.

Recomandarea video

Ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, anunță că va crește salariile demnitarilor prin legea salarizării bugetarilor, deși PSD a criticat guvernul Bolojan pe această temă: Ar fi o ipocrizie din partea mea să spun oamenilor altceva, de 8 ani nu au crescut
G4Media
Marian Drăgulescu, slăbire extremă: „Minus 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate”
GSP.ro
Grecii de la PPC cumpără Flanco. După ce și-a vândut ultimele acțiuni la eMAG, Iulian Stanciu vinde și lanțul Flanco, cu 35 de milioane de euro. Ce se va întâmpla cu cele 150 de magazine
Gandul
Am aflat primii 2 Faimoși de la Survivor 2027: Adi Mutu și..
Cancan
Soția lui a fost angajată de Lidl, dar averea lor e uriașă. A cumpărat un teren cu 6,5 milioane de dolari și l-a vândut acum cu 18,15 milioane
Prosport
Uniunea consiliilor județene, condusă de Alfred Simonis, a cerut înainte de rectificarea bugetară 5,3 miliarde de lei. Suma totală aprobată de Guvernul Niculescu
Libertatea
Moșii de Toamnă 2026. Ce este interzis să faci pe 7 noiembrie, de Sâmbăta Morților
CSID
Mașina Zilei – Renault Megane diesel din 2022: un break francez la sub 15.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor