Marius Balo intră în greva foamei pentru transferul Alinei Apostol în România. Românca, închisă de aproape nouă ani în China

Profesorul Marius Balo anunță că intră în greva foamei pentru a atrage atenția asupra situației Alinei Apostol, românca aflată de aproape nouă ani într-o închisoare din China.

Acesta susține că autoritățile române nu au făcut demersurile necesare pentru ca femeia să fie transferată într-un penitenciar din România, deși există o hotărâre judecătorească în acest sens.

La rândul său, Marius Balo a petrecut opt ani într-o închisoare din China, după ce a fost condamnat pentru o fraudă de 80 de dolari. Acesta a revenit în România în 2022.

El a anunțat, într-o postare pe Facebook, că a solicitat o audiență la Ministerul Justiției, unde a fost primit de Liviu Drăgănescu, consilier al ministrului Radu Marinescu, și de Alexandru Ciuciu, director adjunct al Departamentului de Cooperare Judiciară Internațională.

Potrivit spuselor sale, a discutat cu cei doi despre transferul Alinei Apostol, însă întâlnirea nu i-a oferit prea multe motive de optimism.

„Radu Marinescu, aflat la al doilea mandat de Ministru al Justiției, nu a făcut nimic pentru ea și impresia pe care mi-au lăsat-o cei doi domni este că nici nu are de gând să facă. Alina a fost abandonată”, a scris Marius Balo pe rețelele sociale.

Acesta susține că femeia se confruntă cu probleme grave de sănătate și că starea ei s-a deteriorat după aproape un deceniu petrecut într-un lagăr de muncă din China.

„Se sfârșește, atât fizic cât și mental, în lagărul de muncă din China unde trudește pentru o lingură de orez de aproape un deceniu. I-au căzut dinții din pricina inaniției, iar spatele i-a cedat din cauza efortului fizic”, a transmis profesorul.

Marius Balo spune că a făcut publică povestea Alinei Apostol în urmă cu trei ani și că, de atunci, Ministerul Justiției nu s-ar fi implicat suficient pentru transferul acesteia în România.

„De trei ani de zile, de când am făcut publică povestea ei, nu au fost în stare să dea un singur telefon în China și să rezolve, în cinci minute, transferul ei în țară”, a declarat acesta.

Profesorul a anunțat că va ține greva foamei, consumând doar apă, până când transferul Alinei Apostol în România va fi rezolvat. Săptămânal, vor fi publicate rezultatele analizelor de sânge pe toată perioada protestului.

„Am trecut și eu prin temnițele Chinei comuniste și nu pot rămâne indiferent, chiar de-aș vrea. Mă doare încă amintirea suferințelor acelor ani. Am hotărât așadar ca începând de astăzi să postesc post negru, urmând a bea doar apă, până când transferul Alinei în România va fi rezolvat”, a scris Marius Balo.

Acesta a venit cu critici și la adresa reacției reprezentanților Ministerului Justiției, pe care îi acuză de lipsă de implicare în cazul româncei.

„Mi-au spus cinic, zilele trecute, că sunt preocupați de caz. O astfel de indiferență și lașitate din partea celor plătiți să își apere cetățenii este de-a dreptul revoltătoare”, a transmis profesorul.

Cine este Alina Apostol și de ce este condamnată în China

Alina Apostol a fost condamnată în iulie 2019 de Curtea Populară din orașul Quanzhou la 13 ani și jumătate de închisoare, într-un dosar de fraudă cu cardul bancar.

Autoritățile române au recunoscut parțial sentința, iar faptele au fost încadrate potrivit legislației din România ca operațiuni financiare în mod fraudulos și acces la un sistem informatic.

În martie 2023, Curtea de Apel București a adaptat pedeapsa aplicată de autoritățile chineze la nouă ani și patru luni de închisoare. Instanța a și dispus transferul femeii într-un penitenciar din România, în baza regulilor de cooperare internațională în materie penală.

Cu toate acestea, Alina Apostol nu a fost adusă până acum în țară.