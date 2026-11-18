Nvidia a anunțat că a oprit livrările de cipuri AI către China, în ciuda unui acord special de licențiere negociat de Washington și Beijing în urma unui summit care a avut loc în 2025.
„Previziunile noastre nu includ niciun produs licențiat din gama Hopper pentru centrele de date și nu mai livrăm produse licențiate din gama Hopper pentru centrele de date către China”, a spus Colette Kress, directorul executiv interimar al Nvidia, în cadrul unei conferințe privind rezultatele financiare, transmite Reuters.
Nvidia a vândut către China produse licențiate pentru centre de date din generația Hopper în valoare de 2,4 miliarde de dolari în trimestrul încheiat la 25 octombrie.
Familia Hopper include modelul H200, un procesor care este utilizat pentru antrenarea și rularea modelelor avansate de AI.
În anul 2022, Statele Unite au introdus controale la export pentru cipurile H200, pentru ca mai apoi să restricționeze accesul Chinei la acestea.
Cu toate acestea, în urma întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping, administrația americană a anunțat că va permite vânzarea modelului H200 către clienții chinezi aprobați.
În luna ianuarie a acestui an, Statele Unite și-au relaxat politica de acordare a licențelor pentru cipurile H200. Decizia a permis analizarea individuală a cererilor de export, sub rezerva respectării unor condiții de securitate.
Washingtonul a aprobat vânzările de H200 către 10 companii chineze, printre care Alibaba, Tencent și ByteDance, proprietarul TikTok, mai notează Reuters.