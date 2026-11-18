Proiectul a fost pus miercuri în dezbatere publică și urmărește consolidarea capacității de lucru a Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), în condițiile creșterii numărului de solicitări.

Potrivit Ministerului Justiției, media zilnică a cererilor de înregistrare a crescut de la 3.220 în 2024 la 4.334 în 2025, respectiv la peste 26.000 în primele șapte luni ale anului 2026.

„În condițiile în care această creștere nu a putut fi însoțită de o majorare proporțională a capacității de soluționare, în perioada august-octombrie 2026 s-a acumulat un număr ridicat de cereri restante”, transmite ministerul într-un comunicat.

Ce schimbări sunt propuse la Registrul Comerțului

Una dintre măsurile principale vizează extinderea personalului care poate participa la soluționarea cererilor. Astfel, proiectul prevede posibilitatea ca specialiștii juridici încadrați pe funcții de execuție să exercite atribuții de registrator la nivelul ONRC și al oficiilor teritoriale.

Desemnarea acestora ar urma să fie făcută prin decizia directorului general al ONRC, pentru motive temeinic justificate și cu acordul prealabil al persoanelor respective.

O altă măsură prevede prelungirea până la 8 ianuarie 2028 a posibilității ca personalul cu funcții de conducere să exercite controlul de legalitate înainte de înregistrarea cererilor, măsură introdusă prin OUG nr. 109/2024.

Proiectul mai urmărește clarificarea procedurilor pentru înregistrările efectuate în baza hotărârilor judecătorești și a actelor emise de autorități publice, notari sau executori judecătorești. Operațiunile aferente acestor înregistrări ar putea fi realizate de consilierii juridici specialiști, fără exercitarea unui nou control de legalitate asupra actelor respective.

Presiune suplimentară asupra Registrului Comerțului

Ministerul Justiției estimează că volumul solicitărilor va crește și în perioada următoare, în contextul obligațiilor privind actualizarea obiectului de activitate potrivit CAEN Rev. 3, majorarea capitalului social al societăților cu răspundere limitată și aplicarea procedurilor de dizolvare și radiere a societăților inactive fiscal.

Proiectul de ordonanță de urgență este supus dezbaterii publice până la 24 noiembrie 2026.