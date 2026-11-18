Incidentul s-a petrecut pe strada Ștefan cel Mare din localitatea Găneasa.

„În momentul de față a fost identificată una din cele două persoane implicate, iar echipajele de intervenție ajunse la fața locului lucrează pentru extragerea acesteia, concomitent cu stabilizarea malului de pământ și cu demararea procedurilor de căutare a celei de a doua persoane”, transmite ISU București – Ilfov.

La fața locului se află Detașamentul Special de Salvatori, două autospeciale de stingere cu apă și spumă, Containerul Multirisc și patru echipaje de prim ajutor.