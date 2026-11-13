Accident grav pe o șosea din Vaslui. Două tinere se aflau într-o mașină scăpată de sub control

Accidentul rutier s-a produs pe DJ 243 între localitățile Rădeni și Voinești. Conform anunțului făcut de ISU Vaslui „în data de 12.11.2026, în jurul orei 23:30, Punctul de lucru Ivănești a intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă cu 4 militari pentru gestionarea unui accident rutier produs pe DJ 243, între localitățile Rădeni și Voinești în care un autoturism a ieșit în afara părții carosabile.”

La fața locului s-au mai deplasat echipaje de prim ajutor din cadrul Detașamentului de Pompieri Bârlad și de la Serviciul de Ambulanță Județean.

Două victime descoperite la fața locului

Salvatorii care au ajuns la fața locului au descoperit două victime.

„În accident au fost implicate două persoane de sex feminin, una în vârstă de aproximativ 19 ani, iar cea de-a doua în vârstă de aproximativ 17 ani, care se aflau în autoturism. Acestea au ieșit cu autoturismul în afara părții carosabile ajungând pe câmp”, au mai transmis reprezentanții ISU Vaslui.

În urma accidentului tânăra în vârstă de 17 ani a suferit un traumatism la o mână și a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Bârlad. Cea de a doua victima a fost găsită în stare de inconștiență. Și ea a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Vaslui.

Cauzele și împrejurările producerii accidentului vor fi stabilite de polițiști.