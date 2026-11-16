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Explozie de butelie într-o locuință din Bacău. O femeie de 70 de ani a suferit arsuri și a ajuns la spital

O explozie produsă în urma acumulării de gaze la o butelie a avut loc în această dimineață într-o locuință de pe strada Ilarie Voronca, din municipiul Bacău. Deflagrația nu a fost urmată de incendiu, însă o femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani a fost rănită.
Explozie de butelie într-o locuință din Bacău. O femeie de 70 de ani a suferit arsuri și a ajuns la spital
foto ilustrativa
Laura Buciu
16 nov. 2026, 08:39, Social
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La fața locului au intervenit pompierii băcăuani cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău. De asemenea, a fost trimis și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În urma exploziei, femeia a suferit arsuri de gradele I și II pe aproximativ 15% din suprafața corpului. Aceasta a fost preluată de echipajul medical și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Deflagrația a provocat și pagube locuinței, motiv pentru care a fost solicitată evaluarea stării construcției. Un specialist din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții urmează să se deplaseze la fața locului pentru verificări.

Explozia nu a fost urmată de incendiu.

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