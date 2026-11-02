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Radu Marinescu, negocieri cu sindicatele din Justiție. Ce măsuri sunt analizate pentru angajații instanțelor și ai ONRC

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut luni, 2 noiembrie, o întâlnire cu reprezentanții Blocului Național Sindical (BNS) și ai Sindicatului Național al Grefei Judiciare - Dicasterial, în cadrul căreia au fost analizate mai multe subiecte.
Radu Marinescu, negocieri cu sindicatele din Justiție. Ce măsuri sunt analizate pentru angajații instanțelor și ai ONRC
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Sursa foto: Facebook/Ministerul Justiției
Oana Antipa
02 nov. 2026, 20:07, Politic
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Potrivit unei informări publicate de Ministerul Justiției, discuțiile au vizat identificarea unor soluții legislative și administrative pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și a funcționării instituțiilor din sistemul judiciar.

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Statutul grefierilor și deficitul de personal din instanțe, printre principalele teme

La întrevedere au participat Dumitru Costin, președintele BNS, Cătălin Trăistaru, președintele Sindicatului Național al Grefei Judiciare – Dicasterial, și Alina Sârbu, reprezentantă a aceleiași organizații sindicale.

Unul dintre subiectele centrale a fost necesitatea actualizării cadrului legislativ care reglementează profesia de grefier.

Participanții au analizat posibilitatea unor modificări legislative și administrative care să reflecte mai bine responsabilitățile personalului auxiliar de specialitate și să contribuie la îmbunătățirea condițiilor în care acesta își desfășoară activitatea.

Ministerul Justiției a prezentat, totodată, demersurile întreprinse pentru suplimentarea numărului de posturi de grefier din instanțele judecătorești.

Măsura urmărește creșterea capacității administrative a instanțelor și susținerea activității acestora, fiind inclusă în obiectivele Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar și a justiției ca serviciu public pentru perioada 2025 – 2029.

Salarizarea și schema de personal de la ONRC, discutate cu sindicaliștii

O altă temă a întâlnirii a vizat situația angajaților Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Reprezentanții ministerului și cei ai organizațiilor sindicale au abordat problemele legate de salarizare și de dimensionarea schemelor de personal, în contextul necesității asigurării condițiilor pentru funcționarea eficientă a instituției.

Reforma Administrației Naționale a Penitenciarelor, pe agenda discuțiilor

Dialogul a inclus și reforma Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), în perspectiva modernizării instituției și a eficientizării activității sistemului penitenciar.

Au fost analizate atât necesitatea consolidării capacității instituționale, cât și condițiile de muncă ale personalului din penitenciare.

Radu Marinescu: Resursa umană este esențială pentru funcționarea Justiției

Ministrul Radu Marinescu a subliniat că personalul reprezintă un factor decisiv pentru funcționarea sistemului judiciar și a instituțiilor aflate în coordonarea ministerului.

Potrivit comunicării oficiale, eventualele reforme trebuie să țină seama de nevoile angajaților, de situația reală a instituțiilor și de obligația autorităților de a asigura servicii publice de calitate.

Ministerul Justiției a evidențiat, de asemenea, necesitatea continuării dialogului cu organizațiile sindicale pentru identificarea unor soluții care să concilieze drepturile angajaților cu obiectivele de eficientizare administrativă și cu constrângerile bugetare.

Întâlnirea nu s-a încheiat cu anunțarea unui acord salarial sau a unor modificări legislative deja adoptate, discuțiile fiind prezentate de minister ca parte a procesului de consultare cu reprezentanții salariaților.

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