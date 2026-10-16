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Radu Marinescu apără programul de reformă a Justiției: Cred în triumful final al argumentului

Radu Marinescu a reacționat vineri la criticile privind programul de guvernare propus pentru domeniul Justiției. El susține că documentul cuprinde 79 de măsuri menite să modernizeze sistemul judiciar, să îmbunătățească funcționarea instituțiilor și să consolideze combaterea corupției.
Radu Marinescu apără programul de reformă a Justiției: Cred în triumful final al argumentului
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.
Laura Buciu
16 oct. 2026, 16:52, Politic
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Într-o postare publicată vineri pe Facebook, Marinescu a subliniat că un document programatic trebuie să respecte principiile clarității, conciziei și esențialității, iar măsurile propuse sunt formulate într-un limbaj simplu și accesibil.

Potrivit lui Radu Marinescu, programul include direcții de acțiune privind simplificarea și modernizarea instituțională, finanțarea corespunzătoare a sistemului judiciar, asigurarea personalului necesar, utilizarea noilor tehnologii, îmbunătățirea statutului profesional al angajaților din justiție și dezvoltarea infrastructurii.

Radu Marinescu indică măsura privind combaterea corupției

Un punct important al mesajului său îl reprezintă răspunsul la criticile potrivit cărora programul nu ar acorda suficientă atenție combaterii corupției și îmbunătățirii funcționării sistemului judiciar.

Radu Marinescu le-a recomandat criticilor să analizeze cu atenție măsurile incluse în document, indicând în mod special măsura M13. Conform explicațiilor sale, aceasta vizează accelerarea implementării recomandărilor din Raportul privind statul de drept pentru anul 2026 referitor la România. Printre aspectele menționate se numără îmbunătățirea legislației justiției pe baza evaluărilor realizate și consolidarea cadrului de combatere a corupției în sistemul judiciar.

Astfel, Marinescu susține că programul conține prevederi care răspund preocupărilor legate de integritatea sistemului și de eficiența actului de justiție.

„Cred în triumful final al argumentului”

Radu Marinescu a criticat abordarea pe care o atribuie adversarilor politici, acuzându-i că pun accentul pe demagogie în locul analizei argumentelor.

„Știu că în lupta politică cei care ne atacă pun preț doar pe demagogie, dar eu totuși cred în triumful final al argumentului”, a transmis acesta.

El vine și cu o referire la principiile dreptului, Marinescu afirmând că argumentarea și analiza concretă a măsurilor ar trebui să prevaleze în dezbaterea privind reforma Justiției.

Programul propus cuprinde, potrivit acestuia, 79 de măsuri care stabilesc principalele direcții de acțiune pentru modernizarea sistemului judiciar, de la organizarea instituțională și resursele umane până la combaterea corupției și adaptarea la noile tehnologii.

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