Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut vineri, 27 noiembrie, o întâlnire de lucru cu reprezentanții Baroului Dolj și ai barourilor din județele învecinate, în cadrul căreia au fost analizate posibile modificări legislative privind exercitarea profesiei de avocat și funcționarea sistemului judiciar.

Potrivit Ministerului Justiției, una dintre prioritățile discutate a fost reducerea volumului de muncă al instanțelor judecătorești, inclusiv prin dezvoltarea unor metode alternative de soluționare a litigiilor.

Reprezentarea obligatorie prin avocat în recurs

Ministerul Justiției și reprezentanții avocaților au analizat posibilitatea introducerii obligativității reprezentării prin avocat în recurs, după modelul francez.

Participanții au discutat și despre reglementarea cheltuielilor de judecată și sistemul german de asigurare juridică.

O altă propunere se referă la posibilitatea ca avocații să administreze probe în procesele civile. Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) ar putea elabora un regulament sau un ghid de bune practici în acest sens.

Pe agenda întâlnirii s-a aflat și proiectul de modificare a Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, inclusiv posibilitatea extinderii competențelor avocaților în domeniul medierii.

Soluții pentru reducerea aglomerării instanțelor

Ministrul Justiției și reprezentanții avocaților au discutat și despre reorganizarea parchetelor, astfel încât personalul și resursele materiale să fie repartizate în funcție de volumul de activitate.

Participanții au analizat și posibilitatea stabilirii unor norme de muncă pentru judecători, precum și modul în care reorganizarea administrativă ar putea grăbi construirea Palatului de Justiție din Craiova.

Probleme în digitalizarea justiției

Avocații au semnalat probleme în implementarea sistemului informatic ECRIS V, necesitatea unei mai bune sincronizări cu platforma electronică a UNBR și erori în utilizarea Dosarului Electronic Național (DEN).

Participanții au discutat și despre valoarea onorariilor avocaților din oficiu și utilizarea inteligenței artificiale în activitatea avocaților.

Ministerul Justiției a transmis că va continua întâlnirile cu reprezentanții profesiilor juridice, în vederea identificării unor soluții legislative și administrative.

Propunerile sunt încă în etapa de analiză, iar ministerul nu a anunțat adoptarea unor modificări legislative.