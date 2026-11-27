Tribunalul din Florența a stabilit joi, 26 noiembrie, că relația contractuală dintre Pelletteria Richemont Firenze, subsidiara italiană a grupului elvețian specializată în producția de articole din piele, și subcontractorul Z Production ascundea, în realitate, un raport direct de muncă între subsidiară și angajații furnizorului.

Sentința, făcută publică vineri, 27 noiembrie, a fost calificată drept istorică de organizația internațională Clean Clothes Campaign, care militează pentru respectarea drepturilor lucrătorilor din industria modei.

Genți de 1.500 de euro, salarii de 3 euro pe oră

Muncitorii, originari din Pakistan, fabricau genți pentru marca Montblanc în atelierele subcontractorilor Z Production și Eurotaglio, administrate de antreprenori chinezi în apropierea Florenței.

Potrivit Clean Clothes Campaign, care militează pentru respectarea drepturilor muncitorilor din industria modei, în timp ce gențile erau comercializate cu 1.500 de euro bucata, muncitorii erau plătiți ilegal cu doar 3 euro pe oră și lucrau în ture de 12 ore pe zi, șase zile pe săptămână.

În anul 2022, 13 muncitori, majoritatea pakistanezi, s-au alăturat unui sindicat italian independent, SUDD Cobas, și au organizat greve, reușind să obțină contracte de muncă pe perioadă nedeterminată și reducerea programului de lucru la 40 de ore pe săptămână.

La numai o lună după ce muncitorii au obținut contracte de muncă pe perioadă nedeterminată și reducerea programului de lucru, Montblanc a transferat comenzile către o altă unitate de producție, situată la câțiva kilometri distanță, iar concedierile colective au început, susține organizația.

Instanța a stabilit cine era angajatorul real

La 1 iulie 2025, șase dintre muncitorii concediați au deschis o acțiune în instanță, solicitând recunoașterea lor ca angajați direcți ai Pelletteria Richemont Firenze și reintegrarea în muncă.

Tribunalul a stabilit că subsidiara grupului elvețian Richemont controla direct, prin intermediul unui reprezentant propriu, atât procesul de producție, cât și activitatea muncitorilor. Judecătorii au constatat astfel că subcontractarea reprezenta, în esență, o formă ilegală de intermediere a forței de muncă.

Decizia instanței se aplică retroactiv. Cei șase muncitori trebuie considerați angajați direcți ai subsidiarei Richemont încă de la data la care au fost recrutați de Z Production.

Compania este obligată să le achite toate salariile aferente perioadei cuprinse între momentul concedierii, în octombrie 2024, și data revenirii efective la muncă, precum și contribuțiile sociale datorate.

„David l-a învins pe Goliat”

Reprezentanții sindicatului SUDD Cobas au declarat că sentința reprezintă rezultatul unei lupte de aproape doi ani, care a inclus greve și proteste organizate inclusiv la sediul central al grupului Richemont, din apropierea Genevei, în Elveția.

„O mână de muncitori pakistanezi, împreună cu micul nostru sindicat, au învins, în cele din urmă, un conglomerat financiar de miliarde de dolari. David l-a învins pe Goliat”, au declarat aceștia.

La rândul său, Deborah Lucchetti, coordonatoarea secțiunii italiene a Clean Clothes Campaign, a susținut că decizia instanței pune sub semnul întrebării modelul de producție utilizat în industria luxului.

Aceasta a acuzat marile branduri că fragmentează producția prin lanțuri de contracte și subcontracte, impun furnizorilor prețuri care nu acoperă nici măcar costul unor salarii decente și refuză ulterior să își asume responsabilitatea pentru condițiile de muncă din fabrici.

Richemont contestă decizia instanței

Grupul elvețian Richemont a transmis, într-o declarație citată de Reuters, că nu este de acord cu sentința tribunalului din Florența și că analizează posibilitatea formulării unui apel.

Subcontractarea producției este o practică larg răspândită în industria luxului. În ultimii ani, mai multe cazuri de exploatare a muncitorilor au fost descoperite în lanțurile de producție ale unor grupuri de modă și de lux care operează în Italia, punând sub semnul întrebării reputația produselor comercializate sub eticheta „Made in Italy”.