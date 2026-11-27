Poliția Capitalei a reținut joi o femeie în vârstă de 29 de ani care ar fi profitat de o altă persoană, vulnerabilă, și ar i-ar fi furat sume importante de bani.
Din banii obținuți, 110.000 de lei au mers către comenzi online, plasate de femeia din București. Autoritățile au emis trei mandate de percheziție domiciliară și unul de aducere.
Cum a acționat femeia
Aceasta ar fi acționat în luna august, atunci când ar fi întâlnit victima. Profitând de starea de vulnerabilitate, ar fi convins-o să își instaleze o aplicație bancară pe telefon și să își creeze un cont bancar prin intermediul platformei, într-un portofel virtual.
Autoritățile menționează că toate acțiunile ar fi fost controlate de femeia de 29 de ani.
Aceasta a fost reținută pentru 24 de ore și este acuzată de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, într-un dosar penal ce se află pe masa Tribunalului București.
Avertismentul autorităților
Poliția Capitalei a emis și o listă de recomandări, pentru persoanele care se află într-o situație asemănătoare:
- Nu permiteți altor persoane să instaleze, să configureze sau să controleze aplicațiile de internet banking de pe dispozitivele dumneavoastră.
- Nu înrolați cardurile bancare în portofele virtuale la solicitarea unor persoane necunoscute sau fără a înțelege pe deplin implicațiile acestei operațiuni.
- Nu divulgați nimănui datele de autentificare în aplicațiile bancare, codurile PIN, parolele, codurile de securitate sau codurile de autorizare primite prin SMS.
- Nu oferiți altor persoane acces la telefonul mobil și nu instalați aplicații de control la distanță la solicitarea unor persoane necunoscute.
- Verificați periodic tranzacțiile efectuate prin intermediul conturilor bancare și activați notificările pentru operațiunile realizate cu cardul.
- Nu accesați linkuri primite din surse necunoscute și nu furnizați date bancare pe platforme neverificate.
- Acordați o atenție sporită persoanelor vârstnice sau celor aflate în situații de vulnerabilitate, explicându-le riscurile asociate utilizării serviciilor bancare online și modalitățile prin care pot fi protejate.
- În cazul în care observați operațiuni bancare suspecte sau constatați că datele dumneavoastră bancare au fost compromise, contactați de îndată banca pentru blocarea instrumentelor de plată și sesizați Poliția.