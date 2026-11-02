Un bărbat a obținut peste 270.000 de dolari după ce a înlocuit contul bancar al unei societăți pe o platformă pentru adulți cu propriul cont bancar

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu

poliţiştii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de

Combatere a Infracțiunilor Informatice au efectuat joi o percheziție domiciliară pe raza municipiului București, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunilor de fraudă informatică și acces ilegal la un sistem informatic.

Potrivit autorităților, în perioada 2018–2024, un bărbat autorizat să utilizeze și să administreze contul unei societăți comerciale pe o platformă online care găzduiește conținut pentru adulți, a accesat ilegal sistemul informatic. Astfel, a modificat datele informatice aferente contului societății, în scopul însușirii sumelor de bani cuvenite acesteia.

Bărbatul în vârstă de 40 de ani a înlocuit contul bancar al societății comerciale indicat pentru încasarea veniturilor generate de conținutul publicat pe platformă cu propriul cont bancar, deschis în cadrul aceleiași instituții bancare și aflat sub controlul său exclusiv.

Astfel, prin intermediul a 205 operațiuni financiare, inculpatul a încasat în contul personal suma totală de 270.560,46 dolari. Acești bani reprezintă venituri obținute din monetizarea vizualizărilor conținutului încărcat pe contul deținut de societatea comercială pe platforma respectivă.

Bărbatul a fost plasat sub măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.