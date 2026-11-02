Schimbare importantă pentru trenurile București – Budapesta. Un sistem european de siguranță va controla viteza și poate frâna automat

Tehnologia permite monitorizarea permanentă a circulației și poate declanșa automat frânarea în situații de risc.

Sistem european de siguranță, utilizat zilnic până în decembrie

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că, în perioada 2 noiembrie – 12 decembrie 2026, trenurile internaționale IRN 472, care circulă de la București Nord la Budapesta Keleti, și IRN 473, pe sensul invers, vor utiliza zilnic sistemul european de management al traficului feroviar ERTMS.

Tehnologia va fi folosită pe sectorul Buftea – Brazi, unde infrastructura feroviară dispune de echipamente de control, comandă și semnalizare compatibile cu standardele europene ETCS Nivel 2 și GSM-R.

Cele două trenuri sunt operate de CFR Călători, în timp ce CFR SA asigură funcționarea instalațiilor de la nivelul infrastructurii.

Cum funcționează sistemul care poate frâna automat trenul

Principala schimbare constă în transmiterea în timp real a informațiilor dintre infrastructura feroviară și echipamentele instalate la bordul locomotivelor.

Mecanicul primește permanent date actualizate despre condițiile de circulație și limitele de viteză care trebuie respectate pe traseu.

Sistemul ETCS Nivel 2 monitorizează respectarea parametrilor de siguranță și poate interveni atunci când detectează depășirea limitelor admise.

Într-o asemenea situație, mecanicul este avertizat, iar dacă este necesar, echipamentele pot comanda automat frânarea trenului pentru prevenirea unui incident.

Această tehnologie contribuie la diminuarea riscurilor asociate erorilor umane și oferă un nivel suplimentar de protecție în exploatarea feroviară.

Locomotive Alstom TRAXX MS3 pe traseul București – Brașov

Potrivit CFR Infrastructură, trenurile IRN 472 și IRN 473 vor fi tractate de locomotive moderne Alstom TRAXX MS3 pe distanța București Nord – Brașov și retur.

Totuși, utilizarea sistemului european ERTMS este prevăzută exclusiv pentru tronsonul Buftea – Brazi, nu pentru întregul traseu dintre România și Ungaria.

Implementarea acestei tehnologii reprezintă un pas în direcția modernizării transportului feroviar românesc și a alinierii infrastructurii naționale la standardele europene.

Un alt avantaj îl constituie interoperabilitatea, care permite utilizarea unor echipamente și proceduri tehnice compatibile între rețelele feroviare ale diferitelor state europene.

CFR subliniază că obiectivul principal al utilizării sistemului este creșterea siguranței circulației și reducerea probabilității producerii unor accidente cauzate de nerespectarea restricțiilor de viteză.