Premieră pe calea ferată din România. Ce s-a întâmplat cu un tren care circula între București și Suceava

„Eveniment epocal: primul tren «pe mers» cu ETCS, după 10 ani!”, transmie Asociația Pro Infrastructură, care anunță că prima cursă de acest fel a avut loc miercuri, 21 octombrie.

Trenul InterRegio 1655, care circulă pe ruta București–Suceava, a parcurs sectorul Buftea–Brazi cu sistemul ETCS Nivel 2 activ, fiind tractat de o locomotivă Alstom Traxx. Garnitura a înregistrat un minut de întârziere, potrivit informațiilor publicate de reprezenții asociației.

Aceștia precizează că, dacă sunt excluse cursele de probă, acesta este „primul tren care merge în România cu ETCS activ, în serviciul comercial”.

Tronsonul Buftea–Brazi este primul sector feroviar din țară dotat cu sistemul european de management al traficului feroviar ERTMS. Lucrările au fost finalizate în jurul anului 2016, însă sistemul a fost autorizat abia în 2022.

ETCS permite transmiterea informațiilor despre semnalizare direct în cabina mecanicului și monitorizează permanent poziția și viteza trenului. În cazul depășirii limitelor de siguranță, sistemul poate interveni automat pentru a frâna trenul. Spre deosebire de sistemele tradiționale, care verifică respectarea anumitor condiții în puncte specifice ale traseului, ETCS asigură supravegherea continuă a circulației.

Sistemul urmează să fie extins

Potrivit Asociației Pro Infrastructură, operaționalizarea sistemului a devenit necesară și pentru a permite locomotivelor Alstom Traxx să circule în condiții optime. Aceste locomotive trec automat în modul ETCS atunci când detectează sistemul în infrastructură, ceea ce a creat dificultăți în exploatarea lor pe sectoare unde echipamentele de cale nu erau funcționale.

Asociația explică faptul că, pe ruta București–Constanța, echipamentele ETCS Nivel 1 au fost demontate, traficul desfășurându-se pe sistemul clasic de semnalizare, în așteptarea unor lucrări pentru instalarea ETCS Nivel 2.

Sistemul european de control al traficului feroviar este prevăzut și pe alte secțiuni aflate în modernizare, inclusiv Brașov–Sighișoara, București–Giurgiu, Cluj-Oardea și Arad–Caransebeș–Craiova.

„Predeal-Constanța are ETCS nivel 2 în curs de achiziție, iar pe Brașov-Predeal este prevăzută licitație care va închide (nu știm când) coridorul Curtici-Constanța cu ETCS”, adaugă reprezentanții asociației.