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Paul Hitter redeschide „Groapa” lui Eugen Barbu. Artistul transformă romanul într-o expoziție despre mahalaua Bucureștiului

Artistul Paul Hitter deschide, pe 4 noiembrie, la Elite Art Gallery din București, expoziția personală „Groapa”, inspirată de romanul omonim publicat de Eugen Barbu în 1957. Lucrările nu ilustrează cartea, ci reconstruiesc universul mahalalei prin amintirile personale ale pictorului și printr-o perspectivă asupra problemelor sociale care continuă să existe și în prezent.
Paul Hitter redeschide „Groapa” lui Eugen Barbu. Artistul transformă romanul într-o expoziție despre mahalaua Bucureștiului
Andrei Rachieru
02 nov. 2026, 13:05, Cultură-Media
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Expoziția va fi inaugurată miercuri, 4 noiembrie, de la ora 19:00, și va putea fi vizitată până pe 27 noiembrie. Curatoarea proiectului este Carla Schoppel.

Ideea expoziției a apărut în urmă cu aproximativ 14 ani, când un prieten l-a întrebat pe Paul Hitter dacă a citit romanul „Groapa”. Artistul nu cunoscuse până atunci cartea, deși folosea în picturile sale un imaginar asemănător celui descris de Eugen Barbu. După recomandarea prietenului, a citit romanul în două zile și a rămas cu numeroase scene și personaje pe care le-a notat, fără să le transforme imediat în lucrări.

„Groapa mea este Groapa lui Barbu, decantată de sufletul meu. Groapa mea nu este o ilustrație, este o amintire”, explică Paul Hitter.

Mahalaua lui Eugen Barbu, reinterpretată prin amintirile artistului

Romanul publicat în 1957 reconstruiește universul mahalalei Cuțaridei, de la marginea Bucureștiului interbelic, surprinzând viața comunității, meseriile, obiceiurile, relațiile sociale și ierarhiile dintre locuitori.

Lumea descrisă de Eugen Barbu nu aparține însă exclusiv trecutului. Precaritatea, munca grea, marginalizarea și raporturile de putere sunt realități care continuă să existe și în societatea contemporană.

În expoziție, Paul Hitter suprapune universul romanului peste propriile amintiri din mahalaua Andronache, unde și-a petrecut o parte din copilărie. Cișmeaua, noroiul, soba, fumul, magaziile, porumbeii, căruțele, acoperișurile și casele degradate reapar în picturile sale ca fragmente ale unei lumi dispărute sau transformate.

Cele două mahalale sunt spații diferite, dar se întâlnesc prin experiențe și imagini comune, pe care artistul le transpune într-un limbaj pictural propriu.

Curatoarea Carla Schoppel descrie expoziția drept o întâlnire între literatura lui Eugen Barbu și memoria personală a artistului, prin care o lume aparent îndepărtată ajunge să vorbească despre prezent.

„Paul Hitter păstrează lumea lui Eugen Barbu, dar o trece prin propriile amintiri și prin limbajul său pictural. În acest proces, ceea ce părea legat de o anumită epocă începe să vorbească și despre prezent”, afirmă Carla Schoppel.

La rândul său, artistul consideră că mahalaua descrisă de Eugen Barbu continuă să existe în societatea de astăzi, chiar dacă formele sale s-au schimbat.

„Groapa lui Barbu, acest Macondo autohton, acest loc exotic, este în sufletul meu, dar nu este doar o amintire. Este aici cu noi, în contemporan, trebuie doar să știm să o vedem”, spune Paul Hitter.

Cine este Paul Hitter

Născut în 1982, Paul Hitter este pictor român și inițiator al Expresionismului Balcanic. Practica sa artistică abordează teme sociale, mituri populare din Balcani, folclor, legende și mitologii urbane.

A studiat artele vizuale în București și München, iar parcursul său expozițional include proiecte prezentate în România, Franța, Statele Unite, Cehia, Germania și Italia.

Expoziția „Groapa” poate fi vizitată la Elite Art Gallery din București în perioada 2–27 noiembrie 2026. Vernisajul are loc pe 4 noiembrie, de la ora 19:00.

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