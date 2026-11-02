Credite ipotecare: Bucureștenii și ardelenii se împrumută cel mai mult pentru locuințe. Ce venituri au

Valoarea medie a unei locuințe cumpărate prin credite ipotecare în București – Ilfov în primele nouă luni ale anului a fost de 122.062 de euro, puțin mai ridicată față de prețul mediu de 121.619 euro înregistrat în județele din Transilvania: Alba, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Concomitent, creditele ipotecare cu cea mai mare valoare, de puțin peste 86.000 de euro, au fost contractate în regiunea Bucureștiului, față de Transilvania, unde creditul ipotecar mediu a avut o valoare de aproape 84.000 de euro.

Cele două regiuni sunt singurele din România unde prețul mediu al unei locuințe cumpărate prin credit ipotecar trece de 110.000 de euro și unde creditul ipotecar contractat are o valoare mai mare de 80.000 de euro.

Bănățenii, pe locul trei la credite ipotecare

Pe treapta a treia în clasamentul național se situează locuitorii din Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, unde prețul mediu al unei locuințe cumpărate prin credit a fost de aproape 108.000 de euro, iar creditul ipotecar mediu accesat a fost de aproape 76.000 de euro.

„Diferențele dintre principalele regiuni ale țării rezultă din dezvoltarea marilor piețe rezidențiale regionale, care este sinonimă cu prețuri mai ridicate și, implicit, credite ipotecare cu o valoare mai mare”, a declarat Laurențiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro.

Pe următoarele poziții se clasează cumpărătorii din Constanța și Tulcea, cu un preț mediu de circa 103.000 de euro, respectiv un credit ipotecar mediu de circa 75.000 de euro, și cei din Oltenia, județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, cu un preț mediu de 100.003 euro și un credit mediu de aproape 70.500 de euro.

Cele mai ieftine locuințe cumpărate prin finanțare ipotecară, dar și cele mai mici credite de profil la nivel național, au fost înregistrate în Muntenia, în județele Argeș, Brăila, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, cu o medie de preț de puțin peste 90.000 de euro, respectiv un credit ipotecar mediu de 66.005 euro.

Diferențe de venit

Sunt diferențe și în ceea ce privește veniturile medii lunare înregistrate per cerere. Bucureștenii conduc cu aproape 12.000 de lei, urmați de către cei din Dobrogea, fapt explicat în principal prin veniturile înregistrate de navigatori, cu aproape 11.500 de lei, și cei din Transilvania, cu aproximativ 10.500 de lei. În toate celelalte regiuni ale țării se înregistrează un venit mediu per cerere cuprins între 9.000 și 10.000 de lei.

Analiza mai arată că valoarea medie a unei locuințe vândute în România prin credit ipotecar în primele nouă luni a fost de 105.080 de euro, cu un credit ipotecar de aproape 75.000 de euro, în timp ce venitul mediu înregistrat a fost de 10.183 de lei.