Prețul petrolului scade cu peste 3% pe fondul negocierilor pentru încheierea războiului din Iran. Brent coboară sub 110 dolari

Petrolul Brent, reperul internațional al pieței, s-a ieftinit cu 3,2%, până la 109,75 dolari pe baril, în tranzacțiile de luni dimineață, anunță Reuters. Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a coborât cu 3,3%, la 100,69 dolari pe baril. Scăderile vin după o săptămână de creșteri puternice. Brent încheiase luna octombrie la cel mai ridicat nivel din ultimele șase luni, pe fondul temerilor că războiul ar putea escalada din nou.

Negocierile din Qatar reduc temporar presiunea asupra pieței

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat duminică că discuțiile cu mediatorii din Qatar continuă și înregistrează progrese. Oficialul a precizat că Teheranul rămâne pregătit atât pentru apărare, cât și pentru diplomație. Pentru moment, absența unei noi escaladări militare în weekend a redus presiunea asupra prețurilor.

„Petrolul trece printr-o corecție tehnică în această dimineață, după creșterile puternice de săptămâna trecută”, a explicat Tim Waterer, analist-șef la KCM Trade. Potrivit acestuia, speranțele privind negocierile au temperat temerile investitorilor. Riscul unor noi confruntări rămâne însă ridicat. Analistul avertizează că o deteriorare a situației după alegerile legislative americane din 3 noiembrie ar putea împinge din nou petrolul Brent spre 120 de dolari pe baril.

Strâmtoarea Ormuz rămâne o problemă pentru transportul petrolului

Discuțiile diplomatice continuă în timp ce petrolierele care traversează Strâmtoarea Ormuz sunt expuse atacurilor. Nivelul scăzut al securității de pe această rută a crescut costurile transportului maritim și ale energiei, afectând livrările internaționale.

În octombrie, Arabia Saudită și-a majorat exporturile de petrol față de septembrie, potrivit datelor furnizate de două companii de monitorizare a navelor. Creșterea a fost înregistrată în pofida atacurilor rebelilor Houthi asupra infrastructurii energetice saudite.

Analiștii ING consideră că evoluția recentă a prețurilor reflectă temerile pieței privind reluarea ostilităților dintre SUA și Iran. O întrebare importantă pentru investitori este dacă această primă de risc geopolitic se va reduce în absența unui nou atac sau a unui acord de pace după alegerile americane.

OPEC+ menține producția neschimbată în decembrie

Duminică, statele OPEC+ au decis să păstreze actualele ținte de producție pentru luna decembrie. Grupul, din care fac parte Arabia Saudită și Rusia, nu intenționează să facă noi ajustări înainte de anul viitor, în condițiile în care exporturile continuă să fie afectate de războiul din Iran. În ciuda ieftinirii de luni, petrolul rămâne la niveluri ridicate. O eventuală reducere a prețurilor la pompă depinde și de evoluția carburanților rafinați, de cursul valutar și de costurile distribuției.