Războiul din Iran aduce profituri record pentru BP. Gigantul petrolier a câștigat 8,46 miliarde de dolari în doar trei luni

Profitul ajustat, calculat după metoda utilizată de BP, a depășit estimările analiștilor, care anticipau 7,33 miliarde de dolari, anunță Reuters. În trimestrul al treilea din 2025, compania raportase 2,2 miliarde de dolari. Este cel mai mare rezultat trimestrial înregistrat de BP de la introducerea actualei metode de calcul.

Scumpirea carburanților a adus câștiguri uriașe

Războiul dintre SUA, Israel și Iran a perturbat aprovizionarea cu energie, împingând în sus prețurile petrolului și produselor rafinate. BP a beneficiat în special de creșterea marjelor de rafinare, adică diferența dintre costul petrolului și valoarea produselor obținute din acesta.

Indicatorul companiei a ajuns la 46,7 dolari pe baril, față de 15,8 dolari în aceeași perioadă a anului trecut. Divizia de produse și servicii pentru clienți a obținut un profit înainte de impozitare de 6,95 miliarde de dolari, comparativ cu 1,72 miliarde de dolari în 2025.

New report from BP oil shows their profits have a doubled since the Iran war started BP posted $3.2 billion in underlying replacement cost profit, more than doubled from $1.38 billion in Q1 2025 “BP has come under fire after revealing that its profits more than doubled in the first three months of the year. Thanks to the soaring cost of crude oil caused by the Iran war” This is directly correlated with both gas prices and energy prices in homes Oil companies are posting record breaking profits while everyone else is getting destroyed by the cost of living — Wall Street Apes (@WallStreetApes) April 30, 2026

Rezultatele au fost susținute și de tranzacțiile cu gaze naturale. Fluxul de numerar din operațiuni a ajuns la 14,8 miliarde de dolari, iar datoria netă a scăzut la 13,9 miliarde. BP și-a atins astfel obiectivul de reducere a datoriei cu un an mai devreme.

BP va folosi banii pentru a achita costurile unei catastrofe petroliere

Compania a anunțat că va direcționa o parte din veniturile suplimentare către stingerea obligațiilor financiare rămase după dezastrul Deepwater Horizon din 2010. Explozia platformei petroliere din Golful Mexic a provocat moartea a 11 muncitori și una dintre cele mai grave poluări marine din istorie. BP a alocat, de-a lungul anilor, aproximativ 69 de miliarde de dolari pentru consecințele accidentului. Obligațiile și provizioanele rămase se ridică la 5,94 miliarde de dolari.

În același timp, compania a înregistrat deprecieri contabile de aproximativ 4 miliarde de dolari, legate în principal de investițiile în activități de tranziție energetică. Shell și TotalEnergies au raportat, la rândul lor, rezultate peste așteptări, beneficiind de condițiile favorabile pentru industria petrolieră. BP urmează să prezinte o actualizare a strategiei sale în decembrie.