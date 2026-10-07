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JD Vance, mesaj către Iran: tăiați din îmbogățirea uraniului și războiul se va termina

Vicepreședintele SUA, JD Vance, spune că Iranul trebuie să reducă semnificativ capacitatea de îmbogățire a uraniului pentru ca războiul să se încheie. Washingtonul afirmă însă că nu este clar cine ia deciziile la Teheran.
JD Vance, mesaj către Iran: tăiați din îmbogățirea uraniului și războiul se va termina
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
07 oct. 2026, 07:23, Știri externe
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Într-un interviu exclusiv acordat Reuters, Vance a spus că orice acord cu Iranul trebuie să includă măsuri concrete privind programul nuclear. Vicepreședintele american a respins ideea unor simple promisiuni privind reducerea activităților nucleare.

„Nu vom schimba cuvinte pentru acțiuni”, a spus Vance, explicând că Washingtonul vrea măsuri verificabile din partea Iranului.

SUA cer concesii nucleare concrete

El a indicat în special nivelul de îmbogățire a uraniului. Vance a pus sub semnul întrebării motivul pentru care Iranul ar avea nevoie de uraniu îmbogățit la 60% dacă nu urmărește obținerea unei arme nucleare.

Potrivit acestuia, Teheranul ar trebui să demonstreze prin reducerea capacității de îmbogățire că nu intenționează să reconstruiască programul nuclear în scop militar. Vance a afirmat că obiectivul principal al SUA este împiedicarea Iranului să obțină o armă nucleară și prevenirea unei eventuale curse regionale a înarmării nucleare.

Cine ia deciziile la Teheran?

Un alt element important dezvăluit de Vance este incertitudinea administrației americane privind modul în care sunt luate deciziile în Iran. Vicepreședintele a spus că SUA discută cu președintele Masoud Pezeshkian și ministrul de Externe Abbas Araqchi. El a precizat însă că nu este clar câtă autoritate au aceștia în structura de putere iraniană.

Abbas Araqchi, ministrul iranian de Externe/ Sursa foto: Hepta

Declarațiile vin după atacurile americano-israeliene de la începutul războiului, în urma cărora a fost ucis liderul suprem Ali Khamenei. Vance a spus că Washingtonul a constatat că nu este complet clar cum funcționează procesul decizional de la Teheran.

Ministerul iranian de Externe a respins această evaluare. Purtătorul de cuvânt Esmaeil Baghaei a susținut că oficialii americani cunosc foarte bine interlocutorii iranieni și modul în care funcționează sistemul de decizie. Potrivit acestuia, problema este reprezentată de pozițiile contradictorii și mesajele diferite transmise de oficialii americani.

Negocierile sunt legate și de Strâmtoarea Ormuz

SUA și Iranul au schimbat în ultimele săptămâni propuneri pentru încheierea războiului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre principalele rute pentru transportul mondial de energie.  Vance a declarat că administrația americană rămâne deschisă unui acord, dar numai în condițiile unor concesii nucleare concrete.

Vicepreședintele a precizat că președintele Donald Trump este cel care conduce în ultimă instanță negocierile. Vance a negat astfel că ar conduce personal procesul de pace, deși este considerat unul dintre principalii negociatori ai administrației.

El a mai spus că a discutat personal cu comandanți militari pentru a evalua situația de pe front și a respins îngrijorările privind o lipsă critică de muniții. Potrivit lui Vance, forțele iraniene reușesc periodic să lovească nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz, dar nu au reușit să oprească în mare măsură exporturile de energie prin această rută.

Petrolier lovit în Stramtoarea Ormuz de forțele Iraniene. Sursa foto: X

Războiul pune presiune pe administrația Trump

Conflictul a devenit și o problemă politică internă pentru administrația Trump înaintea alegerilor legislative din noiembrie. Vance a estimat costul războiului la aproximativ 3 miliarde de dolari pe lună. Creșterea prețurilor la energie pune presiune asupra republicanilor în statele unde alegerile pentru Congres sunt strânse.

În paralel, prețul petrolului Brent se menține în jurul pragului de 100 de dolari pe baril, pe fondul riscurilor privind aprovizionarea cu energie. Vance a participat la un miting electoral în Alaska și a încercat să reducă impactul politic al războiului asupra republicanilor. Vicepreședintele este considerat unul dintre posibilii candidați republicani pentru alegerile prezidențiale din 2028. Întrebat dacă intenționează să candideze, Vance a spus că nu a luat încă o decizie.

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