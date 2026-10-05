Inflația sperie mai puțin investitorii. Bursele cresc, iar prețul petrolului scade

Bursele mondiale au început săptămâna în creștere, într-o perioadă în care investitorii așteaptă o serie de date importante privind economia Statelor Unite. La Tokyo, indicele Nikkei 225 a câștigat 2,4%, potrivit AP.

Investitorii au fost încurajați de diminuarea temerilor privind inflația, ceea ce reduce probabilitatea unei noi majorări a dobânzii de către Rezerva Federală. Totuși, în lipsa altor informații capabile să influențeze semnificativ piețele, creșterile bursiere au fost în general moderate.

Evoluții mixte pe bursele europene

Indicele CAC 40 din Franța a pierdut 1,1% în debutul ședinței, coborând la 7.813,40 puncte, în timp ce DAX din Germania a rămas aproape neschimbat, cu un avans de mai puțin de 0,1%, până la 25.242,92 puncte.

FTSE 100 din Marea Britanie a crescut cu 0,5%, la 10.511,80 puncte.

Contractele futures pentru S&P 500 și Dow Jones Industrial Average au scăzut cu 0,1%.

Nikkei a trecut pentru scurt timp de 70.000 de puncte

În Asia, indicele de referință Nikkei 225 al Japoniei a urcat cu 2,4%, încheind ședința la 69.946,86 puncte. Mai devreme în cursul zilei, acesta depășise pentru scurt timp pragul de 70.000 de puncte, pentru prima dată în ultimele trei luni.

Indicele australian S&P/ASX 200 a rămas aproape neschimbat, cu un avans de mai puțin de 0,1%, până la 8.686,40 puncte. Hang Seng din Hong Kong a câștigat 0,3%, ajungând la 24.040,34 puncte.

Tranzacțiile au fost suspendate la Shanghai și în Coreea de Sud din cauza sărbătorilor naționale.

Acțiunile companiilor din domeniul inteligenței artificiale au atras cumpărătorii. În Japonia, Tokyo Electron a câștigat 5,5%, iar acțiunile gigantului de investiții în tehnologie SoftBank Group au urcat cu 3%.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) a crescut cu 3%.

Datele din SUA reduc temerile privind dobânzile

În această săptămână urmează să fie publicate noi date privind starea sectorului serviciilor din SUA, șomajul și încrederea consumatorilor.

Vineri, S&P 500 a crescut cu 0,7%. Dow Jones Industrial Average a avansat cu 0,5%, iar indicele compozit Nasdaq a urcat cu 1,2%.

Datele publicate săptămâna trecută privind piața muncii din SUA au contribuit la diminuarea temerilor legate de o inflație mai ridicată. Guvernul american a anunțat că angajatorii din întreaga țară au creat luna trecută cu 29.000 mai multe locuri de muncă decât au desființat.

Cifra a fost sub estimările economiștilor și a marcat o încetinire față de august, când numărul net al angajărilor fusese de 133.000.

Piețele au interpretat datele drept un semnal că Rezerva Federală va fi mai puțin tentată să majoreze dobânda de referință. Fed a majorat recent principala dobândă pentru prima dată în trei ani, în încercarea de a ține sub control creșterea costului vieții.

Petrolul scade, după o perioadă de oscilații puternice

Pe piața energiei, petrolul american de referință a pierdut 1,7%, ajungând la 89,57 dolari pe baril. Petrolul Brent, referința internațională, a scăzut cu 1,3%, până la 100,95 dolari pe baril.

Prețurile petrolului au oscilat puternic în ultima perioadă, pe fondul incertitudinilor privind modul în care războiul cu Iranul va remodela industria petrolieră mondială.

Pe piața valutară asiatică, dolarul american a coborât luni la 157,71 yeni, de la 157,83 yeni. Euro s-a tranzacționat la 1,1204 dolari, în scădere de la 1,1257 dolari.