BNR a revizuit prognoza de inflație pentru 2026, de la 6,1% la 7,4%. Florin Cîțu critică Banca Națională.

„Cred că este a 12-a oară când BNR nu ia nici o măsură, dar doar crește prognoza de inflație, ridică din umeri și ne spune asta e, o să crească inflația, dar să sperăm că la anul, dacă scade prețul petrolului sau nu știu ce se mai întâmplă, o să scadă și inflația și după aceea revenim. În România există o singură instituție care are mandat stabilitatea prețurilor, aceasta este Banca Națională a României. Acolo este responsabilitatea reducerii prețurilor sau unor prețuri stabile. Doar să vii să ne anunți din trei în trei luni că inflația o să fie mai mare decât am estimat…”, spune Cîțu, la RFI.

Ce ar putea face BNR?

Ce poate face BNR pentru a ține în frâu inflația? Florin Cîțu explică: „Inflația este întotdeauna un fenomen monetar. Banca centrală este cea care controlează masa monetară. Ar trebui să fie mult mai atentă, să se uite, de exemplu, dobânzile din piață astăzi sunt mai mici decât dobânda de politică monetară. Sau atât timp cât piața este inundată de bani de BNR și menține inflația, nu vom avea o inflație în scădere. Când banca centrală se va trezi și va dori să își ducă la îndeplinire mandatul, veți vedea că inflația va scădea”.

În opinia sa, „bineînțeles că vine cu costuri pentru banca centrală, pentru imagine, așa cum și responsabilitatea fiscală vine cu costuri pentru politica fiscală, dar asta nu este problema noastră. Există oameni acolo care au un mandat, sunt plătiți pentru asta și ar trebui să-l ducă la îndeplinire, nu să ne anunțe din trei în trei luni că inflația o să fie mai mare decât ținta și asta e, să sperăm că la anul o să scadă inflația și apoi scădem și noi dobânda”.