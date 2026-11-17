Potrivit BNS, dacă salariul minim brut de 4.325 de lei s-ar fi aplicat de la 1 ianuarie 2026, fiecare angajat plătit la acest nivel ar fi obținut venituri suplimentare de aproximativ 750 de lei net în primul semestru al anului.

La această sumă se adaugă o pierdere estimată la aproximativ 380 de lei net, cauzată de erodarea puterii de cumpărare în aceeași perioadă. Astfel, pierderea cumulată ajunge la aproximativ 1.130 de lei net pentru fiecare salariat plătit cu salariul minim.

Avertismentul BNS

BNS atrage atenția că aceste pierderi se adaugă celor înregistrate în anii anteriori. Un raport al organizației din 2024 estima că aplicarea formulei propuse de sindicate, potrivit căreia salariul minim ar trebui să reprezinte 50% din câștigul salarial mediu brut, ar fi adus angajaților un venit suplimentar de 22.878 de lei brut în perioada 2021 – iunie 2024.

Datele au fost incluse în studiul „Salariul minim adecvat în România. Evaluarea ex-post a implementării Directivei (UE) 2022/2041 (2025–2026)”, lansat de Blocul Național Sindical pe 3 noiembrie 2026.

Reprezentanții BNS susțin că înghețarea salariului minim are efecte directe asupra veniturilor angajaților și asupra nivelului de trai al acestora.