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Rata dobânzii de politică monetară, menținută la nivelul de 6,5% pe an. Anunțul BNR

Consiliul de Administraţie al BNR a decis, joi, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. De asemenea, BNR a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,5% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,5% pe an.
Rata dobânzii de politică monetară, menținută la nivelul de 6,5% pe an. Anunțul BNR
Diana Nunuț
12 nov. 2026, 15:59, Economic
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În urma ședinței de joi, Consiliul de Administrație al BNR a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an. Totodată, BNR a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,5% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,5% pe an.

În plus, Consiliul a decis și menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit, potrivit unui comunicat de presă emis de instituție.

În cadrul ședinței, Consiliul de administrație al BNR a analizat și aprobat Raportul asupra inflației, ediția noiembrie 2026.

„Potrivit prognozei din Raport, rata anuală a inflației se va mări ușor în ultimele luni ale anului curent, în principal pe fondul influențelor așteptate să decurgă din scumpirile recente ale combustibililor și energiei și din evoluția cursului de schimb al leului. Ea se va înscrie însă ulterior pe o traiectorie gradual descrescătoare, reintrând în interiorul intervalului țintei în trimestrul I 2028. (…) Incertitudini și riscuri decurg însă pe mai departe din evoluția viitoare a prețului energiei electrice, precum și din traiectoria cotației țițeiului. (…) Incertitudini rămân, de asemenea, asociate măsurilor potențial adoptate în viitor în scopul continuării consolidării bugetare dincolo de anul curent corespunzător Planului bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE și procedurii de deficit excesiv”, precizează BNR în comunicatul de presă de joi. 

Consiliul de Administrație al BNR a mai menționat că „în contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice și implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potențialul de creștere pe termen lung sunt esențiale pentru stabilitatea macroeconomică și întărirea capacității economiei românești de a face față unor evoluții adverse”.

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