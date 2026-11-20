Rezoluția a fost respinsă cu 51 de voturi la 48, într-un scrutin în care majoritatea senatorilor au votat potrivit apartenenței politice, anunță Reuters. Documentul fusese aprobat de Camera Reprezentanților în septembrie, cu 220 de voturi pentru și 204 împotrivă. Respingerea sa în Senat înseamnă că încercarea de a limita operațiunile militare ale președintelui a eșuat.

Trei republicani au votat împotriva poziției partidului

Susan Collins, senatoare din Maine, Lisa Murkowski, din Alaska, și Rand Paul, din Kentucky, au fost singurii republicani care au susținut rezoluția alături de democrați. În schimb, senatorul democrat John Fetterman, din Pennsylvania, a votat împreună cu republicanii împotriva documentului. A fost primul vot privind războiul din Iran după alegerile legislative din 3 noiembrie, în urma cărora democrații au obținut controlul ambelor camere ale Congresului pentru legislatura care începe în ianuarie.

Conflictul, declanșat pe 28 februarie prin operațiunile militare ale Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, a provocat numeroase dispute la Washington. Democrații susțin că administrația Trump a angajat țara într-un război prelungit fără să prezinte o strategie clară și fără să obțină aprobarea Congresului. Constituția americană atribuie Congresului competența de a declara război, în timp ce președintele conduce forțele armate.

Doar 31% dintre americani susțin războiul din Iran

Un sondaj Reuters/Ipsos, realizat între 13 și 16 noiembrie, arată că numai 31% dintre americani aprobă războiul purtat de SUA împotriva Iranului. Senatorul democrat Tim Kaine, unul dintre cei mai activi susținători ai limitării puterilor militare prezidențiale, a invocat rezultatele alegerilor din această lună. „Lipsa de popularitate a războiului a devenit absolut evidentă în rezultatele alegerilor din 3 noiembrie”, a declarat Kaine înaintea votului.

Potrivit senatorului, nemulțumirea alegătorilor este alimentată atât de conflict, cât și de scumpirea alimentelor, carburanților și altor produse. Costurile războiului reprezintă un alt motiv de dispută. Datele Pentagonului de la sfârșitul lunii octombrie indicau cheltuieli militare de peste 47 de miliarde de dolari. Suma depășea cu mai mult de 25% estimarea făcută de Departamentul Apărării în iulie. Democrații critică aceste cheltuieli în condițiile în care republicanii au redus finanțarea unor programe sociale, inclusiv subvenții pentru asigurările medicale și mese gratuite în școli.

O nouă confruntare între Trump și Congres, din ianuarie 2027

Votul de joi a fost al 21-lea din Congres privind o rezoluție referitoare la atribuțiile de război ale președintelui de la începutul conflictului. O măsură asemănătoare fusese aprobată anterior de ambele camere, însă administrația Trump nu a pus-o în aplicare, argumentând că documentul nu avea caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Cel mai probabil, situația politică se va schimba pe 3 ianuarie 2027, când democrații vor prelua conducerea Senatului și a Camerei Reprezentanților. Liderii partidului au anunțat că încetarea implicării americane în războiul cu Iranul va fi una dintre principalele lor priorități.