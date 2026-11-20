„Cu extremă tristețe vă împărtășim vestea devastatoare că Fiona nu a supraviețuit, după multiplele încercări ale veterinarilor și ale echipei noastre de îngrijitori de a o ajuta să treacă prin ceea ce s-a dovedit a fi o urgență medicală”, a transmis joi după-amiază grădina zoologică.

Hipopotamul, care a devenit vedetă pe rețelele de socializare după nașterea sa prematură din 2017, a înghițit pălăria acum aproximativ 10 zile și a avut nevoie de îngrijiri de urgență, potrivit BBC.

Personalul veterinar „a încercat tot ce a putut să o ajute”, dar „în cele din urmă a fost prea mult de depășit”, se mai arată în comunicat.

„Suntem în stare de șoc în acest moment”, a transmis Dave Jenike, directorul Grădinii Zoologice din Cincinnati, într-un comunicat. „Nu ne așteptam la acest rezultat. A luptat până nu a mai putut”.

Cum a ajuns căciula în țarcul animalului

Purtătoare de cuvânt a grădinii zoologice, Michelle Curley, a declarat că obiectul vestimentar a ajuns în țarcul Fionei din greșeală. Un vizitator a aruncat căciula în aer, care s-a agățat de un ventilator din tavan. Apoi, a ajuns în țarcul animalului printr-o mică deschizătură.