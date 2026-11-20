„Cu extremă tristețe vă împărtășim vestea devastatoare că Fiona nu a supraviețuit, după multiplele încercări ale veterinarilor și ale echipei noastre de îngrijitori de a o ajuta să treacă prin ceea ce s-a dovedit a fi o urgență medicală”, a transmis joi după-amiază grădina zoologică.
Hipopotamul, care a devenit vedetă pe rețelele de socializare după nașterea sa prematură din 2017, a înghițit pălăria acum aproximativ 10 zile și a avut nevoie de îngrijiri de urgență, potrivit BBC.
Personalul veterinar „a încercat tot ce a putut să o ajute”, dar „în cele din urmă a fost prea mult de depășit”, se mai arată în comunicat.
„Suntem în stare de șoc în acest moment”, a transmis Dave Jenike, directorul Grădinii Zoologice din Cincinnati, într-un comunicat. „Nu ne așteptam la acest rezultat. A luptat până nu a mai putut”.
Purtătoare de cuvânt a grădinii zoologice, Michelle Curley, a declarat că obiectul vestimentar a ajuns în țarcul Fionei din greșeală. Un vizitator a aruncat căciula în aer, care s-a agățat de un ventilator din tavan. Apoi, a ajuns în țarcul animalului printr-o mică deschizătură.
„Probabil că nu am putea face să se întâmple din nou nici dacă am încerca”, a spus Curley.
Deși la început părea bine, pofta de mâncare a animalului a început să scadă câteva zile mai târziu. Personalul grădinii zoologice a încercat să o încurajeze pe Fiona să mănânce, pentru a ajuta căciula să treacă prin sistemul digestiv.
Un îngrijitor de la grădina zoologică a spus că operația nu este o opțiune pentru hipopotamii adulți și că „cea mai bună șansă de succes cu Fiona ar fi dacă ar putea trece singură peste asta”.
„Echipa noastră de îngrijire a animalelor a fost eroică în eforturile lor de a o salva. Au făcut tot posibilul, dar corpul ei nu a mai putut rezista”, a spus Jenike.
Fiona s-a născut prematur la Grădina Zoologică din Cincinnati în 2017 și la început a avut dificultăți în a supraviețui. La naștere, a cântărit 13 kg, ceea ce, potrivit grădinii zoologice, este aproximativ jumătate din cea mai mică greutate la naștere înregistrată anterior pentru specia sa.
Moartea ei este, de asemenea, foarte prematură. Hipopotamii trăiesc în mod normal până la 50 de ani sub îngrijirea oamenilor, potrivit grădinii zoologice.
„Deși acesta nu a fost un incident intenționat, dintre care, din păcate, există multe, moartea dureroasă a Fionei este o reamintire tragică a faptului că toată lumea ar trebui să se comporte cu atenție și respect în preajma animalelor”, a declarat Debbie Metzler, directoarea generală a unei organizații pentru drepturile animalelor.