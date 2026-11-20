Roberto Lagalla, primarul orașului Palermo, lucrează la o ordonanță care să împiedice repetarea unor asemenea scene. Noile reguli vor fi aplicate pentru toate cortegiile funerare, nu doar înmormântările persoanelor condamnate pentru infracțiuni sau asociate crimei organizate, scrie Il Post.

Sicriul a fost purtat prin centrul orașului, în mijlocul unei procesiuni zgomotoase

Scandalul a izbucnit după înmormântarea lui Emanuele Rubino, un bărbat de 36 de ani, decedat în urma unei boli. La 9 noiembrie, participanții au pornit din piața Ballarò, una dintre cele mai cunoscute și aglomerate zone comerciale din Palermo. Piața a rămas închisă în timpul ceremoniei. Cortegiul a traversat apoi Via Maqueda, o stradă intens circulată de localnici și turiști. Mai mulți participanți purtau tricouri cu fotografia lui Rubino, iar deplasarea a fost însoțită de claxoane, fumigene și motociclete.

November 9, in Palermo, Sicily, Italy 🇮🇹 Sometimes Sicily feels straight out of The Godfather: a Mafia boss’s funeral, a procession, shop shutters down, roaring scooters and fireworks The mayor called it unacceptable But it happened… https://t.co/jgsyOWIlJE — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) November 10, 2026

Rubino fusese condamnat la 12 ani de închisoare după ce, în 2016, împușcase în cap un tânăr gambian de 21 de ani, Yussupha Susso, în urma unui conflict. Într-un alt dosar, fusese condamnat pentru extorcare agravată prin folosirea metodelor mafiote. Victimele erau comercianți originari din Bangladesh, cărora li se cereau bani sub amenințarea violenței. Nu există însă dovezi că Rubino ar fi fost membru al unei organizații mafiote.

Sicriele nu vor mai putea fi purtate pe umeri pe străzile orașului

Proiectul primăriei prevede ca firmele de pompe funebre să anunțe din timp poliția dacă intenționează să organizeze un cortegiu. Ele vor fi nevoite să comunice locul de plecare, traseul și ora estimată a încheierii procesiunii. Deplasările vor necesita autorizare și vor fi supravegheate de forțele de ordine.

Autoritățile intenționează să interzică accesul cortegiilor în anumite zone pietonale din centrul istoric și pe străzile foarte aglomerate. O altă măsură ar urma să interzică transportarea sicrielor în mâini sau pe umeri, pe traseul procesiunii. Acestea vor trebui să rămână în vehicule funerare. Regulile sunt încă în pregătire și nu au intrat în vigoare.

Primarul: „Palermo nu poate accepta” asemenea manifestații

Lagalla a condamnat public procesiunea organizată pentru Rubino. Primarul a declarat că străzi întregi nu pot deveni locuri în care locuitorii și comercianții ajung să se simtă lipsiți de protecție. Consiliera locală Mariangela Di Gangi a descris cortegiul drept o demonstrație de forță și o manifestare publică de susținere a valorilor criminalității organizate.

Nu este primul incident de acest fel în Palermo. În trecut, alte înmormântări ale unor persoane asociate mediilor mafiote au fost însoțite de artificii și blocarea străzilor. La una dintre procesiuni, polițiștii care au încercat să intervină au fost chiar agresați.

În 2022, prefectura și Arhiepiscopia din Palermo au încheiat deja un protocol pentru a preveni manifestările publice de omagiere a mafioților. Documentul nu stabilea însă reguli detaliate pentru organizarea cortegiilor funerare. Noua ordonanță ar urma să introducă tocmai aceste restricții, astfel încât poliția să poată controla traseele și desfășurarea ceremoniilor.