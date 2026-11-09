Mafia, expusă? Date despre 25 de grupări criminale ar fi scoase la vânzare pe darkweb după un presupus atac

Atacul informatic nu este confirmat, dar anunțul de vânzare există. Un utilizator cu pseudonimul „weykofa” oferă pe darkweb o arhivă de peste 220 de megabyți, despre care susține că provine din bazele de date ale Direcției Investigative Antimafia (DIA), potrivit Il Messaggero. Tehnicienii instituției lucrează la verificări, iar până acum nu există confirmarea că documente ar fi fost sustrase.

Ce ar conține arhiva

Potrivit informațiilor care circulă pe rețelele sociale, cele circa 300 de fișiere ar cuprinde informații despre peste 20 de grupări ale crimei organizate, acte de anchetă, statistici interne, date despre personal, documente financiare și corespondență cu Europol și Uniunea Europeană. Hackerul ar fi cerut o răscumpărare în bitcoini.

Anunțul a fost semnalat pe X de un cont specializat în monitorizarea piețelor ilegale de pe internet, care a precizat însă că revendicarea nu este verificată. Vânzătorul cere plata în Bitcoin sau Monero, iar numele „weykofa” nu apare în alte vânzări de date. Hackerul nu a oferit nicio mostră de documente care să poată fi verificată, iar o parte din materialele despre care vorbește ar fi deja publice.

O instituție creată după ideea lui Falcone

DIA a fost înființată pe 29 octombrie 1991, la inițiativa judecătorului Giovanni Falcone, ucis de mafie în anul următor. Ea reunește polițiști, carabinieri și ofițeri ai Gărzii Financiare care anchetează crima organizată de tip mafiot.

Val de atacuri în ultimele zile

Anchetatorii nu exclud ca presupusul atac să aibă legătură cu viitorul summit al polițiilor europene. Reuniunea va analiza atacurile recente care au vizat supermarketuri, companii aeriene, prin alarme false cu bombă, școli, firme de transport public și unități sanitare.

Pe 2 noiembrie, aproape 280 de școli din Italia au primit e-mailuri cu amenințări false cu bombă. Pe 5 noiembrie, alarmele au vizat 25 de zboruri în mai multe țări europene, printre care Italia, Belgia, Polonia și Cehia.