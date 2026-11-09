Prima pagină » Știri externe » Peter Magyar anunță arestarea fratelui lui Viktor Orban. Ce acuzații sunt investigate

Peter Magyar anunță arestarea fratelui lui Viktor Orban. Ce acuzații sunt investigate

Aron Orban, fratele fostului premier ungar Viktor Orbán ar fi fost reținut sub suspiciunea de trafic de persoane, potrivit unor informații din presă preluate de actualul prim-ministru, Peter Magyar.
Peter Magyar anunță arestarea fratelui lui Viktor Orban. Ce acuzații sunt investigate
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
09 nov. 2026, 12:35, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Acuzații privind traficul de persoane

„Potrivit informațiilor apărute în presă, fratele lui Viktor Orbán, Aron Orban, a fost reținut sub suspiciunea de trafic de persoane”, a scris Peter Magyar pe Facebook, potrivit Le Figaro.

Informația provine dintr-un articol publicat de Kontroll, un site de știri deținut de fratele premierului ungar.

Poliția ungară a anunțat luni dimineață că mai multe persoane au fost arestate în cadrul unei operațiuni desfășurate în două dosare penale aflate în curs de investigare.

Acțiunile au avut loc în două localități și într-un oraș din regiunea învecinată Pest.

Poliția face percheziții

„În prezent se efectuează percheziții la domiciliile persoanelor implicate”, se arată în comunicatul poliției, care a transmis că va oferi mai multe detalii în cursul după-amiezii cu privire la presupusele infracțiuni.

Conservatorul pro-european Peter Magyar a ajuns la putere în luna mai cu promisiunea de a desființa sistemul Orbán și de a combate corupția care a subminat țara în anii de regim iliberal.

Trei foști miniștri se află în prezent în arest, printre care și György Matolcsy, care a condus banca centrală timp de 12 ani și a fost considerat odată de Orbán drept „mâna sa dreaptă”.

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Fosta mare campioană a ajuns să vândă mâncare la o tarabă de la colțul străzii
GSP.ro
Mesajul Ursulei von der Leyen înainte de sosirea în România. Ce transmite președinta Comisiei Europene în pragul întâlnirii cu Nicușor Dan
Gandul
Schimbări importante pentru pensionari în 2027. Ce se întâmplă cu banii de la 1 ianuarie
Cancan
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Prosport
Laurențiu Pleșca, analist GFM: „Scenariul cel mai fezabil este aderarea Republicii Moldova la UE cu tot cu Transnistria. Este singurul care nu îi oferă Moscovei un drept de veto”
Libertatea
Când va ninge în București, conform meteorologilor Accuweather. Iarna își intră în drepturi mai devreme
CSID
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Promotor