Peter Magyar anunță arestarea fratelui lui Viktor Orban. Ce acuzații sunt investigate

Acuzații privind traficul de persoane

„Potrivit informațiilor apărute în presă, fratele lui Viktor Orbán, Aron Orban, a fost reținut sub suspiciunea de trafic de persoane”, a scris Peter Magyar pe Facebook, potrivit Le Figaro.

Informația provine dintr-un articol publicat de Kontroll, un site de știri deținut de fratele premierului ungar.

Poliția ungară a anunțat luni dimineață că mai multe persoane au fost arestate în cadrul unei operațiuni desfășurate în două dosare penale aflate în curs de investigare.

Acțiunile au avut loc în două localități și într-un oraș din regiunea învecinată Pest.

Poliția face percheziții

„În prezent se efectuează percheziții la domiciliile persoanelor implicate”, se arată în comunicatul poliției, care a transmis că va oferi mai multe detalii în cursul după-amiezii cu privire la presupusele infracțiuni.

Conservatorul pro-european Peter Magyar a ajuns la putere în luna mai cu promisiunea de a desființa sistemul Orbán și de a combate corupția care a subminat țara în anii de regim iliberal.

Trei foști miniștri se află în prezent în arest, printre care și György Matolcsy, care a condus banca centrală timp de 12 ani și a fost considerat odată de Orbán drept „mâna sa dreaptă”.