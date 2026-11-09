Cum au furat energie pentru mașini electrice de peste 158.000 de lei. 30 de percheziții și 47 de suspecți

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurorii și polițiștii fac luni 30 de percheziții domiciliare într-un dosar penal în care sunt cercetate 47 de persoane, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și fals informatic.

În perioada 3 iunie-30 septembrie 2025, cele 47 de persoane ar fi fost implicate, în diferite modalități, în crearea și utilizarea frauduloasă a 1.114 conturi de utilizator în aplicația PPC Blue.

Aceștia foloseau date de identificare nereale, respectiv adrese de e-mail temporare, date personale și coduri numerice personale false, precum și carduri bancare virtuale emise de furnizori de servicii financiare din afara României.

rin intermediul acestor conturi ar fi fost efectuate 1.114 sesiuni de încărcare a mașinilor electrice la stațiile PPC Blue de pe teritoriul României, fără achitarea contravalorii, prejudiciul cauzat fiind estimat la 158.355,31 lei.

Care era modul de operare

Din investigații a rezultat că suspecții ar fi exploatat o vulnerabilitate a aplicației mobile, care permitea inițierea unei noi sesiuni de încărcare în interval de 24 de ore de la prima sesiune, fără solicitarea unei noi autorizări bancare pentru același cont de utilizator.

Astfel, aceștia inițiau o primă sesiune de încărcare, pentru care era autorizată o tranzacție de valoare redusă, urmată de întreruperea rapidă a acesteia. Ulterior, era inițiată o a doua sesiune de încărcare, în cadrul căreia erau consumate cantități mult mai mari de energie electrică, fără ca plata serviciilor să mai fie efectuată.

Din cercetări a reieșit că persoanele care creau conturile frauduloase le-ar fi pus ulterior la dispoziția altor persoane, în vederea utilizării acestora pentru încărcarea mai multor mașini electrice, în schimbul unor sume de bani mai mici decât tarifele practicate de operatorul serviciului.

Activitatea infracțională ar fi fost organizată prin intermediul WhatsApp, iar plățile aferente energiei electrice consumate ar fi fost realizate prin intermediul unor aplicații de transfer de bani.