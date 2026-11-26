Cristina Chiriac respinge afirmațiile referitoare la lipsa de imparțialitate a procurorului de caz și avertizează că presiunile publice nu trebuie să influențeze desfășurarea anchetelor.

Cristina Chiriac își exprimă susținerea pentru magistratul care instrumentează dosarul

Într-un comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurorul general califică drept nefondate acuzațiile potrivit cărora activitatea magistratului responsabil de dosar ar avea motivații politice.

Aceasta subliniază că deciziile procurorilor trebuie să se bazeze exclusiv pe legislația în vigoare și pe probele administrate, nu pe interesele unor actori politici.

Șefa Ministerului Public consideră inacceptabilă discreditarea unui magistrat prin afirmații nesusținute de fapte și transformarea unei dezbateri juridice într-o confruntare politică.

„Parchetul nu este și nu trebuie să devină un instrument al luptei politice”, se arată în declarația oficială.

Procurorul general solicită reprezentanților vieții publice să respecte independența justiției și precizează că eventualele contestări ale actelor procurorilor trebuie soluționate prin procedurile legale.

De ce a fost inculpat George Simion

Reacția vine după ce George Simion a fost pus sub acuzare joi, 26 noiembrie, pentru instigare publică.

Dosarul vizează declarațiile făcute de liderul AUR pe 9 martie 2025, după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

Într-o înregistrare publicată pe Facebook, Simion a afirmat că persoanele pe care le considera responsabile pentru ceea ce numea o „lovitură de stat” ar trebui „jupuiți în piața publică”.

Procurorii s-au sesizat din oficiu pe 10 martie 2025, iar cercetările au fost deschise inițial cu privire la faptă.

Ulterior, liderul AUR a susținut că afirmația sa avea un sens figurat, referindu-se la eliminarea privilegiilor și la îndepărtarea democratică a persoanelor vizate.

George Simion susține că dosarul este politic

După audierea de la Parchetul General, George Simion a respins acuzațiile și a calificat ancheta drept una motivată politic.

În replică, procurorul general a transmis că instituția nu va accepta tentative de intimidare sau presiuni asupra magistraților.

Aceasta a reafirmat că libertatea de exprimare și dreptul la critică nu justifică atribuirea unor intenții politice procurorilor fără argumente factuale.

Infracțiunea de instigare publică, prevăzută de articolul 368 din Codul penal, este sancționată, în forma sa de bază, cu închisoare de la trei luni la trei ani sau cu amendă.