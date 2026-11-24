Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat marți seară, la Euronews România, că grupul de lucru constituit în 2025 la nivelul ministerului și-a reluat activitatea. Specialiștii analizează modificarea legislației penale, în condițiile creșterii numărului de infracțiuni comise de copii care nu au împlinit vârsta răspunderii penale.

„Ne preocupăm (…) fie să coborâm vârsta, fie, fără a coborî vârsta, să stabilim totuși un mecanism de răspundere penală bazat pe o evaluare științifică a discernământului”, a explicat ministrul.

Evaluări realizate cu psihologi și juriști

Grupul de lucru colaborează cu psihologi, specialiști în drept și reprezentanți ai mediului universitar. Activitatea acestuia a fost întreruptă în perioada guvernului interimar și a fost reluată recent.

Radu Marinescu a subliniat că modificarea legislației trebuie să se bazeze pe o analiză atentă, iar combaterea delincvenței juvenile nu trebuie să se limiteze la măsuri penale.

„Noi trebuie să prevenim, noi trebuie să nu ajungem în situația în care un copil a săvârșit o infracțiune, pentru că atunci intervine represiunea penală”, a afirmat ministrul.

Acesta a insistat asupra consolidării educației și a rolului familiei în prevenirea delincvenței juvenile. Totodată, ministrul a avertizat asupra pericolului reprezentat de conținutul nociv din mediul online, care poate influența negativ comportamentul copiilor și îi poate determina să adopte conduite antisociale.

Ce măsuri ar putea fi aplicate minorilor

Întrebat ce ar trebui să se întâmple concret cu un copil de 12 sau 13 ani care comite o infracțiune gravă, ministrul a explicat că legislația actuală permite aplicarea unor măsuri de reeducare, chiar dacă acestea nu au caracter penal.

O eventuală introducere a răspunderii penale sub 14 ani ar trebui corelată cu un mecanism de executare a sancțiunilor, adaptat particularităților fiecărui minor.

„La o astfel de vârstă, principiul dreptului penal este bazat în principal pe recuperarea individului”, a precizat Radu Marinescu.

Ministrul a subliniat că obiectivul principal trebuie să fie reintegrarea copilului în societate, prin măsuri care să pună accent pe educație și recuperare.