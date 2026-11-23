Decizia a fost pronunțată luni de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în urma unei sesizări formulate de Curtea de Apel Craiova – Secția a II-a civilă.

Clarificarea ÎCCJ vine în contextul unui litigiu dintre Electromontaj și Transelectrica, în care compania de construcții solicită costuri suplimentare de peste 37 de milioane de lei, invocând prelungirea, din motive neimputabile antreprenorului, a duratei unui contract pentru modernizarea unei linii electrice de 400 kV. Procesul a ajuns la Curtea de Apel Craiova, după ce ÎCCJ a dispus strămutarea cauzei și desființarea deciziei pronunțate anterior în apel.

Instanța supremă a fost chemată să interpreteze dispozițiile art. 240 alin. (2) și (3) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și ale art. 158 alin. (7) din normele metodologice de aplicare a acestei legi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016.

Potrivit ÎCCJ, sintagma „pot fi modificate” oferă entității contractante temeiul legal pentru modificarea contractului sectorial sau a acordului-cadru fără reluarea procedurii de atribuire, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru ajustarea prețului.

Judecătorii au precizat că aceste dispoziții nu conferă entității contractante o putere de decizie discreționară în privința modificării contractului și nici nu instituie un drept automat al operatorului economic la ajustarea prețului.

Totuși, în situația în care durata de furnizare, prestare sau execuție prevăzută în contract se prelungește, iar această întârziere nu este imputabilă niciuneia dintre părți, entitatea contractantă are obligația de a modifica documentul contractual în vederea ajustării prețului prin actualizare, dacă sunt îndeplinite criteriile obiective stabilite de lege.