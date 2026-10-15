Digitalizarea instanțelor, inteligența artificială și reforma penitenciarelor, în Guvernul Niculescu

Documentul include și înființarea unei agenții pentru protecția victimelor infracțiunilor, măsuri anticorupție și investiții în infrastructura judiciară și penitenciară.

Potrivit programului, una dintre direcțiile prioritare este eficientizarea funcționării instanțelor și parchetelor, prin modificări legislative, reorganizare instituțională și dezvoltarea instrumentelor digitale. Printre măsurile propuse se numără stabilirea unui volum optim de activitate pentru magistrați și introducerea unor proceduri de filtrare a sesizărilor adresate instanțelor și parchetelor, pentru reducerea numărului de cauze care nu necesită o soluționare judiciară.

Documentul prevede și reevaluarea hărții judiciare a judecătoriilor și parchetelor de pe lângă acestea, precum și identificarea unor soluții pentru echilibrarea schemelor de personal din instanțe și parchete.

Inteligența artificială, folosită în activitatea judiciară

Programul de guvernare include extinderea digitalizării sistemului judiciar și utilizarea inteligenței artificiale pentru eficientizarea activității magistraților și a personalului auxiliar.

Printre obiective se numără testarea unor soluții de inteligență artificială care să sprijine redactarea încheierilor de ședință și a altor acte procedurale consumatoare de timp. Documentul menționează și utilizarea unor instrumente digitale în activitatea administrativă a Ministerului Justiției, inclusiv prin dezvoltarea unui chatbot destinat personalului sau interacțiunii cu cetățenii.

Sunt prevăzute, de asemenea, interconectarea sistemelor informatice ale instituțiilor din sistemul judiciar, continuarea dezvoltării platformelor existente și adaptarea infrastructurii hardware și software.

Digitalizarea ar urma să vizeze și profesiile juridice conexe, prin dezvoltarea notarului electronic, digitalizarea activității executorilor judecătorești și a sistemului de probațiune, precum și simplificarea accesului la informațiile din Registrul Comerțului.

Agenție pentru protecția victimelor și măsuri anticorupție

Programul prevede aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2026-2030 și adoptarea unei strategii naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru aceeași perioadă.

Un alt obiectiv este înființarea și operaționalizarea Agenției Naționale pentru Protecția Victimelor, concepută ca instrument național pentru elaborarea și aplicarea unei strategii unitare de protecție a victimelor tuturor infracțiunilor.

Documentul include și măsuri pentru îmbunătățirea cadrului legislativ privind combaterea traficului de persoane, prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, precum și recuperarea și confiscarea bunurilor provenite din infracțiuni.

Totodată, este prevăzută consolidarea rolului Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și eficientizarea mecanismelor de recuperare a prejudiciilor.

Schimbări privind magistrații și resursele umane

Executivul Luca Niculescu își propune îmbunătățirea politicii de resurse umane din sistemul judiciar, inclusiv în privința recrutării, evaluării, promovării și răspunderii disciplinare, pe criterii de meritocrație.

Programul menționează și sprijinirea Consiliului Superior al Magistraturii pentru asigurarea personalului necesar instanțelor și parchetelor. Sunt avute în vedere criterii obiective de merit și experiență pentru accesul magistraților la grade profesionale superioare și la funcții de conducere.

De asemenea, documentul prevede colaborarea cu Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Public, Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Inspecția Judiciară și organizațiile profesionale pentru îmbunătățirea cadrului legal și a funcționării sistemului judiciar.

În ceea ce privește accesul la justiție, sunt propuse modificări privind ajutorul public judiciar, soluționarea alternativă a litigiilor și desfășurarea procedurilor judiciare la distanță.

Investiții în instanțe și penitenciare

Programul de guvernare include continuarea proiectelor de modernizare a infrastructurii judiciare, inclusiv a proiectului Cartierului pentru Justiție din București. Potrivit documentului, proiectarea detaliată ar urma să fie realizată până în 2029, iar execuția lucrărilor este planificată să înceapă din 2030, în funcție de condițiile bugetare și macroeconomice.

Sunt prevăzute și proiecte pentru construirea a șapte sedii de judecătorii și tribunale, continuarea modernizării Palatului de Justiție din Cluj și dezvoltarea infrastructurii penitenciare.

În cazul penitenciarelor Berceni și Unguriu, programul stabilește obiective de creștere a stadiului lucrărilor până la sfârșitul anului 2026, cu finalizarea investițiilor planificată pentru 2029, respectiv 2028.

Documentul prevede, totodată, creșterea capacității de cazare a sistemului penitenciar, modernizarea unor spații existente și implementarea unor sisteme integrate de pază și supraveghere electronică.

O altă măsură vizează posibilitatea reîncadrării în sistem a polițiștilor de penitenciare după pensionare, în anumite condiții, cu diminuarea pensiei cu 15%, într-un termen de maximum patru ani de la ieșirea la pensie.

Recuperarea prejudiciilor și reintegrarea persoanelor condamnate

În combaterea criminalității, programul propune consolidarea legislației și cooperarea instituțională, cu accent pe infracțiunile grave, investigațiile financiare, criminalitatea informatică și infracțiunile de mediu.

Sunt prevăzute măsuri pentru dezvoltarea specializării procurorilor și a structurilor de specialitate din cadrul parchetelor, precum și pentru eficientizarea cooperării judiciare internaționale.

În paralel, programul include dezvoltarea mecanismelor de reeducare și reintegrare socială a persoanelor condamnate și prevenirea recidivei. Sistemul de probațiune ar urma să fie consolidat prin formare profesională, reorganizare instituțională și reevaluarea schemelor de personal și a volumului de muncă.

Programul mai prevede continuarea reformelor din Planul Național de Redresare și Reziliență care vizează sistemul judiciar, precum și pregătirea accesării fondurilor europene pentru perioada 2028-2034.