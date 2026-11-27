Zamfir propune ca modificările să fie adoptate prin ordonanță de urgență și consideră că voucherele pot stimula turismul intern și industria HoReCa.

Daniel Zamfir a declarat, vineri seara, la Digi 24, că își dorește ca voucherele de vacanță pentru angajații din sectorul public să fie prevăzute în bugetul de stat și să intre în vigoare de anul viitor. În opinia sa, acordarea acestora ar reprezenta un sprijin pentru hoteluri, restaurante și pentru întreaga industrie turistică, afectată de scăderea activității economice.

„Este un stimul extrem de important și binevenit. E ca o gură de oxigen pentru ce înseamnă sectorul HoReCa”, a afirmat senatorul.

Acesta a susținut că turismul este o industrie insuficient valorificată în România și că este nevoie atât de măsuri pentru atragerea turiștilor străini, cât și de stimulente pentru turismul intern.

Vouchere de vacanță și pentru angajații din mediul privat

Daniel Zamfir vrea ca facilitatea să fie extinsă și în sectorul privat, astfel încât companiile să poată acorda vouchere de vacanță propriilor angajați. Parlamentarul a precizat că există deja un proiect de lege discutat în Parlament, dar și-ar dori ca măsura să fie adoptată rapid, prin ordonanță de urgență, pentru a putea fi aplicată simultan cu cea destinată bugetarilor.

Potrivit explicațiilor sale, mecanismul ar permite companiilor să aleagă cum utilizează o parte din suma pe care o pot direcționa în prezent către sponsorizări și alte forme de susținere. Astfel, angajatorii ar putea opta să acorde vouchere de vacanță salariaților, fără să fie împiedicați să sprijine în continuare ONG-uri sau organizații religioase.

În acest context, senatorul a criticat poziția unui ONG, Sex vs. Barza, despre care a afirmat că s-ar fi opus propunerii în Consiliul Economic și Social. Zamfir a susținut că firmele trebuie să aibă libertatea de a decide dacă direcționează sumele respective către organizații sau către beneficiile angajaților.

Daniel Zamfir vrea vouchere de 1.000 de lei net

Ministrul Economiei a precizat că își dorește ca valoarea voucherelor să fie de 1.000 de lei net, nu brut. El consideră că banii acordați angajaților ar genera cheltuieli suplimentare în economie, deoarece turiștii nu plătesc doar cazarea, ci folosesc servicii de transport, restaurante și alte facilități turistice.

„Banii ăștia, 2.000 de lei ai unei familii cheltuiți în voucher de vacanță, mai înseamnă, pe lângă cheltuieli, încă 2.000, dacă nu 3.000 de lei”, a explicat Zamfir, referindu-se la efectele economice pe care le-ar putea produce acordarea voucherelor.

Zamfir susține că o parte importantă din sumele investite de stat s-ar întoarce în economie prin consum și prin activitatea operatorilor din turism. El a prezentat măsura drept o investiție, nu doar ca pe un beneficiu acordat salariaților.

Discuții cu ministrul Finanțelor

Întrebat despre discuția pe care a avut-o cu Alexandru Nazare în legătură cu voucherele de vacanță, Daniel Zamfir a spus că ministrul nu i-ar fi oferit un răspuns.

„A tăcut, dar tăcerea lui va fi exploatată favorabil de mine. Adică nu mă las până nu punem voucherele de vacanță”, a declarat senatorul.

Zamfir a mai argumentat că voucherele îi încurajează pe români să își cheltuiască banii în țară, în loc să aleagă destinații din Bulgaria sau din alte state. În opinia sa, stimularea consumului intern și creșterea investițiilor sunt importante pentru susținerea economiei și pentru reducerea deficitului bugetar.