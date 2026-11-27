„Astăzi ne consolidăm valorile printre monumentele impuse de un imperiu ruinat, care ne voia fericiți cu de-a sila. Dar știm că pe piedestal trebuie să stea adevăratele valori și nu tancuri sovietice. Iar dacă Eminescu se regăsește astăzi la Bălți lângă o stea roșie și rece, noi știm că nu este steaua noastră”, a declarat ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Declarațiile au fost făcute în cadrul recepției organizate de Ambasada României la Chișinău, cu prilejul Zilei Naționale a României, sărbătorită la 1 Decembrie.

„Atâta timp cât vocile de la Kremlin ne critică neobosit, și la București, și la Chișinău știm că suntem pe drumul cel bun!”, a afirmat el.

Critici la adresa „falșilor pro-europeni” și a „falșilor pacifiști”

Țurcanu a făcut referire și la persoanele care, în opinia sa, promovează discursuri de susținere a parcursului european sau a păcii, fără a susține în realitate valorile democratice și securitatea.

„Nu ne dorim falși pro-europeni. Nici falși pacifiști care ne explică beneficiile de a aștepta dezarmați în linia întâi. Nu ne dorim politicieni care nutresc dezbinarea noastră ca societate”, a afirmat diplomatul.

Acesta a amintit de experiențele istorice comune ale românilor de pe cele două maluri ale Prutului.

„Noi am îndurat împreună pe acest pământ foametea și deportările, indiferent de etnie sau de limba vorbită acasă. Iar visul nostru de unitate nu a fost și nu va fi egoist”, a transmis ambasadorul.

Cooperarea dintre România și Republica Moldova, o responsabilitate comună

Cristian-Leon Țurcanu a vorbit și despre proiectele comune dintre România și Republica Moldova, în domenii precum energia, infrastructura, investițiile, educația și cultura, subliniind că apropierea dintre cele două state trebuie transformată în rezultate concrete.

„Interconectările energetice, infrastructura, investițiile, educația și cultura dau substanță acestei relații. Dar nu trebuie să ne mulțumim cu ceea ce am realizat deja. Avem lucruri nerezolvate. Avem angajamente de îndeplinit și oportunități de valorificat”, a spus diplomatul.

Acesta a afirmat că obiectivul trebuie să fie transformarea cooperării bilaterale într-un exemplu european de unitate.

„Un viitor comun nu se proclamă sau declamă. Se alege. Se asumă. Se construiește”, a transmis ambasadorul.

În ceea ce privește securitatea, Țurcanu a avertizat că spațiul aerian comun a devenit uneori purtătorul unor amenințări, referindu-se la necesitatea consolidării capacităților de apărare și a rezilienței.

„Cerul de deasupra noastră trebuie să rămână un orizont al libertății, nu al fricii și nu al agresiunii. […] Vom continua să contribuim la consolidarea rezilienței și a capacităților de apărare. Pentru că adevărata putere nu se afirmă prin amenințare, ci prin capacitatea de a proteja”, a declarat reprezentantul diplomatic.

În finalul mesajului dedicat Zilei Naționale, ambasadorul a subliniat importanța limbii, culturii, tradițiilor și valorilor comune pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului.

„Viitorul nu aparține celor care îl așteaptă. Aparține celor care au curajul să îl construiască”, a conchis Cristian-Leon Țurcanu.