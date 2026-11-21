Accidentul s-a petrecut, vineri seară, în jurul orei 22:40, pe DJ 705A în Orăștioara de Sus, județul Hunedoara. Polițiștii Municipiului Orăștie au intervenit la fața locului.

Bărbatul de 49 de ani, care conducea mașina, s-a izbit de un container montat la un tractor, care se afla parțial pe șosea.

„Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că un bărbat de 49 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 705A, ar fi intrat în coliziune cu un container de transport montat la un tractor, care se afla oprit parțial pe partea carosabilă”, transmite IPJ Hunedoara.

În urma accidentului, șoferul tractorului a murit.

„În urma leziunilor suferite, conducătorul tractorului, în vârstă de 52 de ani, din comuna Orăștioara de Sus, a decedat”, transmite IPJ Hunedoara.

Șoferul mașinii a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la spital pentru analize, pentru stabilirea alcoolemiei din sânge.

Ulterior, poliția a întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Șoferul mașinii a fost reținut. Acesta se află în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.

Poliția continuă cercetările sub coordonarea unității de parchet competente.