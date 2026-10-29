Droguri în tabere de autocunoaștere și vindecare organizate în Hunedoara. Clienții plăteau peste 3.500 de lei

Potrivit DIICOT, cei doi inculpați, o femeie și un bărbat, cu vârste de 56 și 58 de ani, sunt cercetați pentru trafic de droguri de risc și mare risc.

Anchetatorii susțin că, în luna octombrie 2026, inculpații, inițiatori ai unei fundații, prezentată ca o comunitate orientată spre explorarea conștiinței, autocunoaștere, vindecare și transformare interioară, au deținut la sediul din comuna Boșorod, în scop de traficare, diferite cantități de drog de risc și mare risc.

Fundația organiza tabere, workshopuri, programe online, meditații, sesiuni individuale și alte evenimente, conținutul public indicând o componentă spirituală și ezoterică pronunțată, cu referiri la șamanism, alchimie, ceremonii sacre, plante de leac, plante medicinale, ierburi și ciuperci.

„În urma cercetărilor au fost identificate mai multe retreat-uri organizate de către fundație, unele dintre acestea fiind promovate printr-un discurs centrat pe vindecare, eliberare emoțională, transformare, reconectare interioară și dezvoltarea conștiinței”, arată procurorii.

Taxă de participare de peste 3.500 de lei

În perioada 15-18 octombrie 2026, inculpații au organizat un astfel de eveniment, la care s-au înscris mai multe persoane, la prețul standard de participare de 3.565 de lei.

În 16 octombrie, procurorii și polițiștii au percheziționat sediul fundației, care găzduia evenimentul, fiind găsite aproximativ 710 mililitri lichid care conține DMT, un drog de mare risc, peste 140 grame frunze de Coca, drog de mare risc, și o cantitate de canabis. De asemenea, au fost indisponibilizate sumele de 44.975 euro și 18.750 lei.

Anchetatorii arată că în momentul în care au intrat în interiorul centrului, inculpații și participanții erau așezați pe scaune, în cerc, în sală fiind pregătite un flipchart și mai multe saltele suprapuse, acoperite cu cearșafuri albe.

Procurorii au sesizat joi judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara cu propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu față de cei doi inculpați, pe o perioadă de 30 zile.