Românii, în top. Santorini vrea turiști și iarna: ce pregătește insula după un an cu hoteluri goale

Santorini vrea să atragă turiști și iarna, nu doar vara, punând accent pe vinuri, gastronomie și cultură, potrivit Euronews.

Insula grecească pregătește o campanie online cu 32 de clipuri scurte, care vor arăta mai mult decât apusurile de la Oia și hotelurile de lux.

În ultimii doi ani, hotelierii de pe insulă s-au plâns că nu își mai umplu camerele. „Pentru mine personal, scăderea a fost de 30-40%”, a declarat hotelierul Thomas Giannis.

De ce au venit mai puțini turiști

Giannis pune scăderea pe seama cutremurelor din insulele vecine, din 2025, și a războiului din Golf, început anul acesta. Cele mai mari pierderi au venit din Statele Unite și Israel. Americanii, care cheltuie mult în vacanță, își fac rezervările până la începutul primăverii, adică exact în perioadele în care au avut loc cutremurele și a început războiul cu Iranul.

Primarul din Thira, Nikos Zorzos, spune că situația s-a stabilizat după vară. Septembrie și octombrie au fost luni bune.

Edilul a dat vina și pe numărul tot mai mare de hoteluri construite pe insulă, care scade gradul de ocupare, și a cerut guvernului să oprească construcțiile necontrolate.

Românii, în topul turiștilor

Vizitatorii europeni vin mai ales din Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Spania, Austria, Olanda, Polonia, Belgia și România. În iulie, Italia a fost pe primul loc, cu 93.315 pasageri pe zborurile spre și dinspre insulă. Au urmat Marea Britanie, cu 59.362, și Franța, cu 35.158. România a avut 10.594 de pasageri, după Germania, Spania și Austria.

Giannis susține că Santorini nu mai este destinația scumpă pe care și-o imaginează cei care nu au fost acolo. „Santorini e pentru orice buget”, spune el, adăugând că în afara sezonului se găsesc multe oferte.

Croazierele, „o binecuvântare și un blestem”

Insula găzduiește în jur de 3,5 milioane de vizitatori pe an, inclusiv cei de pe vasele de croazieră. Localnicii spun însă că cifra e umflată: mulți pasageri doar aterizează pe aeroportul din Santorini și merg mai departe, pe alte insule.

Cam jumătate dintre turiști vin cu vasele de croazieră. Localnicii se plâng că aceștia nu dorm pe insulă și nici nu cumpără mare lucru din magazinele locale. Unii nici nu mai coboară de pe vas și privesc apusul de pe punte. Acum, de pe vase pot coborî cel mult 8.000 de turiști pe zi.

Din iulie 2025, fiecare pasager care coboară de pe un vas de croazieră plătește o taxă. Vara, între 1 iunie și 30 septembrie, taxa este de 20 de euro, în aprilie, mai și octombrie scade la 12 euro, iar iarna ajunge la 4 euro. Doar o treime din bani ajunge la primărie, restul fiind împărțit între ministerele Turismului și Transporturilor Maritime.