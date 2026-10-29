Un pasager a trimis un mesaj că va deturna avionul cu care călătorea, apoi a adormit. Ce s-a întâmplat când s-a trezit

Incidentul s-a produs sâmbătă seară, la scurt timp după decolarea aeronavei de pe aeroportul internațional Harry Reid din Las Vegas, scrie AP. Suspectul, identificat drept Dante Milne, un locuitor din New Jersey, a fost reținut după aterizare și acuzat că a formulat o amenințare sau a transmis informații false referitoare la un act de terorism.

Mesajul care a determinat întoarcerea avionului

Potrivit raportului poliției, o însoțitoare de bord observase încă din timpul îmbarcării că doi pasageri schimbau mesaje cu remarci jignitoare despre ceilalți călători și membrii echipajului. Ulterior, aceasta a văzut un mesaj care începea cu „O să deturnez”, urmat de o amenințare privind prăbușirea avionului asupra unui anumit rând de scaune.

🚨 JUST IN: A United flight from Las Vegas to Newark was forced to turn around mid-air after a flight attendant spotted a passenger texting that he was going to HIJACK the aircraft. 25-year-old Dante Milne of Clifton, NJ, allegedly wrote he was “gonna hijack this” plane and would “crash ur row only.” The crew locked down the cockpit and returned to Vegas without him even knowing anything was happening. He was arrested on terrorism threat charges… then promptly posted his $10,000 bond. He’s due back in court TODAY. — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) October 27, 2026

Însoțitoarea de bord și-a anunțat imediat superiorul. Comandantul aeronavei a fost informat după ce avionul a depășit altitudinea de aproximativ 3.050 de metri, în conformitate cu procedurile de siguranță din cabina de pilotaj. Pilotul a contactat controlorii de trafic aerian și a decis revenirea la Las Vegas. După aterizare, polițiștii l-au identificat pe autorul mesajului și l-au luat în custodie.

Pasagerul susține că era doar o glumă între colegi

Dante Milne le-a declarat anchetatorilor că venise în Las Vegas pentru un program de pregătire profesională de trei zile, asociat activității sale de sudor subacvatic. Tânărul a recunoscut că băuse bere și alte băuturi alcoolice într-un bar al aeroportului, înainte de îmbarcare.

El a susținut că intenționa să doarmă în timpul zborului și că se afla deja adormit când a aflat că avionul se întorcea la Las Vegas. Milne a confirmat că schimbase mesaje cu un alt participant la programul de pregătire, dar inițial a afirmat că nu își amintea exact conținutul conversației.

Confruntat cu mesajul despre deturnarea aeronavei, acesta le-a explicat polițiștilor că formularea fusese neinspirată și că discuția reprezenta o glumă între colegi. Potrivit raportului poliției, tânărul a negat că ar fi intenționat să deturneze avionul, să îl prăbușească sau să rănească pe cineva.

O glumă despre deturnarea unui avion poate avea consecințe penale

Autoritățile americane tratează cu seriozitate amenințările privind siguranța zborurilor, inclusiv atunci când autorii susțin ulterior că au glumit. AP a amintit mai multe incidente similare, inclusiv un zbor Turkish Airlines deviat în 2017 după ce un pasager a redenumit o rețea Wi-Fi „bombă la bord”.

Avocatul lui Milne, James Gallo, a declarat că analizează dosarul și că tânărul intenționează să pledeze nevinovat. Acuzația formulată împotriva acestuia va fi examinată în cadrul procedurilor judiciare, iar vinovăția sa nu a fost stabilită.