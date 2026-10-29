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Un pasager a trimis un mesaj că va deturna avionul cu care călătorea, apoi a adormit. Ce s-a întâmplat când s-a trezit

Un mesaj trimis în timpul unui zbor United Airlines din Las Vegas spre Newark a declanșat un incident de securitate cu urmări neașteptate pentru un pasager de 25 de ani. Tânărul susține că totul a fost o simplă glumă între colegi.
Un pasager a trimis un mesaj că va deturna avionul cu care călătorea, apoi a adormit. Ce s-a întâmplat când s-a trezit
Imagine ilustrativă. Sursa foto: Pexels/Adrien Olichon
Victor Dan Stephanovici
29 oct. 2026, 10:11, Social
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Incidentul s-a produs sâmbătă seară, la scurt timp după decolarea aeronavei de pe aeroportul internațional Harry Reid din Las Vegas, scrie AP. Suspectul, identificat drept Dante Milne, un locuitor din New Jersey, a fost reținut după aterizare și acuzat că a formulat o amenințare sau a transmis informații false referitoare la un act de terorism.

Mesajul care a determinat întoarcerea avionului

Potrivit raportului poliției, o însoțitoare de bord observase încă din timpul îmbarcării că doi pasageri schimbau mesaje cu remarci jignitoare despre ceilalți călători și membrii echipajului. Ulterior, aceasta a văzut un mesaj care începea cu „O să deturnez”, urmat de o amenințare privind prăbușirea avionului asupra unui anumit rând de scaune.

Însoțitoarea de bord și-a anunțat imediat superiorul. Comandantul aeronavei a fost informat după ce avionul a depășit altitudinea de aproximativ 3.050 de metri, în conformitate cu procedurile de siguranță din cabina de pilotaj. Pilotul a contactat controlorii de trafic aerian și a decis revenirea la Las Vegas. După aterizare, polițiștii l-au identificat pe autorul mesajului și l-au luat în custodie.

Pasagerul susține că era doar o glumă între colegi

Dante Milne le-a declarat anchetatorilor că venise în Las Vegas pentru un program de pregătire profesională de trei zile, asociat activității sale de sudor subacvatic. Tânărul a recunoscut că băuse bere și alte băuturi alcoolice într-un bar al aeroportului, înainte de îmbarcare.

El a susținut că intenționa să doarmă în timpul zborului și că se afla deja adormit când a aflat că avionul se întorcea la Las Vegas. Milne a confirmat că schimbase mesaje cu un alt participant la programul de pregătire, dar inițial a afirmat că nu își amintea exact conținutul conversației.

Confruntat cu mesajul despre deturnarea aeronavei, acesta le-a explicat polițiștilor că formularea fusese neinspirată și că discuția reprezenta o glumă între colegi. Potrivit raportului poliției, tânărul a negat că ar fi intenționat să deturneze avionul, să îl prăbușească sau să rănească pe cineva.

O glumă despre deturnarea unui avion poate avea consecințe penale

Autoritățile americane tratează cu seriozitate amenințările privind siguranța zborurilor, inclusiv atunci când autorii susțin ulterior că au glumit. AP a amintit mai multe incidente similare, inclusiv un zbor Turkish Airlines deviat în 2017 după ce un pasager a redenumit o rețea Wi-Fi „bombă la bord”.

Avocatul lui Milne, James Gallo, a declarat că analizează dosarul și că tânărul intenționează să pledeze nevinovat. Acuzația formulată împotriva acestuia va fi examinată în cadrul procedurilor judiciare, iar vinovăția sa nu a fost stabilită.

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