Cursă Lyon – Paris, deturnată din cauza unui pasager care avea halucinații

Un zbor Easyjet de la Lyon la Paris a fost întrerupt după ce un pasager care suferea de halucinații a încercat să intre în cabina pilotului.

Incidentul s-a petrecut la scurt timp de la decolarea d epe aeroportul Saint-Exupery din Lyon, potrivit companiei aeriene preluate de AFP.

Omul a fost reținut de pasageri, apoi plasat în arest de poliția franceză.

Examinările medicale au confirmat că pasagerul în vârstă de 26 de ani, cetățean portughez, suferea de rău de zbor și avea halucinații. Nu avea cazier judiciar.

În cele din urmă, a fost internat în spital.

Alte cazuri de episoade psihotice în avion

Acesta nu e nici de departe singurul caz în care o cursă este deturnată din cauza unor episoade psihotice.

În 2017, un pasager American Airlines a fost filmat cu o pătură pe cap, alergând pe culoar și încercând să prindă un fluture care nu exista. Comportamentul lui a fost interpretat ca o amenințare, iar avionul a fost interceptat de avioane militare. Ulterior, s-a aflat că pasagerul suferea de halucinații vizuale, fie din motive medicale, fie din cauza consumului de substanțe.

În 2016, un pasager al Jet Airways India a început să strige că avionul va exploda și a încercat să ajungă la cockpit. Martorii au declarat că vorbea incoerent și că se certa cu cineva invizibil. A fost impobilizat de ceilalți pasageri, iar mai târziu s-a constatat că suferea de episoade psihotice severe și de halucinații auditive.

În 2014, în Dubai, un pasager aflat sub influența LSD avea halucinații severe. El a încercat să lovească în scaune și să strige că avionul de prăbușește. A fost imobilizat de echipaj, iar avionul a fost deviat la Sofia.

În 2013, un pasager al Turkish Airlines a încercat să intre în cockpit spunând că „Dumnezeu i-a spus să preia avionul”. Ulterior, psihiatrul a confirmat că era într-un episod psihotic, cu halucinații religioase.