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Michael Douglas spune că Cher nu ar fi trebuit să câștige Oscarul pentru „Moonstruck”

Michael Douglas a stârnit dezbateri după ce, în timpul unei apariții într-o emisiune, a criticat faptul că Cher a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în 1988, în detrimentul lui Glenn Close, colega sa din filmul „Atracție fatală” (Fatal Attraction).
Michael Douglas spune că Cher nu ar fi trebuit să câștige Oscarul pentru „Moonstruck”
Sursa foto: Mediafax Foto/ DPA/Hepta
Laura Buciu
02 nov. 2026, 16:58, Life-Inedit
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Douglas a susținut că Glenn Close merita premiul pentru interpretarea sa din Fatal Attraction, exprimându-și uimirea că Cher a câștigat pentru rolul din „Moonstruck”.

Ceilalți invitați ai emisiunii, Kieran Culkin și Naomi Ackie, au reacționat cu amuzament la acest comentariu, în timp ce gazda, Graham Norton, a făcut o glumă pe seama rolului interpretat de Cher.

Comentariile actorului au împărțit opiniile fanilor de film pe rețelele de socializare: mulți au luat apărarea interpretării apreciate a lui Cher, în timp ce alții i-au dat dreptate lui Douglas.

Glenn Close a primit opt ​​nominalizări la premiile Oscar, fără a câștiga însă vreun trofeu, egalând astfel recordul regretatului Peter O’Toole pentru cele mai multe nominalizări fără nicio victorie, potrivit Independent.

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