Michael Douglas spune că Cher nu ar fi trebuit să câștige Oscarul pentru „Moonstruck”

Douglas a susținut că Glenn Close merita premiul pentru interpretarea sa din Fatal Attraction, exprimându-și uimirea că Cher a câștigat pentru rolul din „Moonstruck”.

Ceilalți invitați ai emisiunii, Kieran Culkin și Naomi Ackie, au reacționat cu amuzament la acest comentariu, în timp ce gazda, Graham Norton, a făcut o glumă pe seama rolului interpretat de Cher.

Comentariile actorului au împărțit opiniile fanilor de film pe rețelele de socializare: mulți au luat apărarea interpretării apreciate a lui Cher, în timp ce alții i-au dat dreptate lui Douglas.

Glenn Close a primit opt ​​nominalizări la premiile Oscar, fără a câștiga însă vreun trofeu, egalând astfel recordul regretatului Peter O’Toole pentru cele mai multe nominalizări fără nicio victorie, potrivit Independent.