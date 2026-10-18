Mărturia de pe patul de spital a pilotului care a împiedicat prăbușirea unui avion Flydubai: „Nu eram sigur că voi scăpa cu viață”

Cu capul și brațul stâng bandajate, Smit Machchhar a descris cum a încercat să se apere de loviturile îndreptate spre cap și să deschidă ușa cabinei pentru a chema ajutoare, relatează Reuters.

Incidentul s-a produs luna trecută la bordul zborului FZ1073, care plecase din Dubai și se îndrepta spre Tel Aviv. Avionul se afla în spațiul aerian al Arabiei Saudite în momentul atacului.

„Loviturile veneau spre cap”

Smit Machchhar, care a fost elogiat pentru contribuția sa la evitarea unei catastrofe, a acordat interviul publicației The National dintr-un spital din Abu Dhabi, unde se află sub tratament.

Pilotul a povestit că, atunci când a primit prima lovitură, nu și-a dat seama imediat că este atacat.

Inițial, a crezut că ceva „a mers îngrozitor de prost cu structura aeronavei”. În numai câteva clipe a realizat însă ce se întâmplă.

„Următorul meu gând a fost că trebuie să aduc ajutoare aici”, a povestit căpitanul.

Prioritatea sa a fost să se elibereze din centurile scaunului și să încerce să se apere.

„Acțiunea mea imediată a fost să mă eliberez din centurile de siguranță și am încercat pur și simplu să blochez loviturile cât am putut. Loviturile veneau spre cap”, a relatat Machchhar, indicând brațul rănit în timp ce încerca să se protejeze.

A încercat să deschidă ușa cockpitului

În mijlocul atacului, căpitanul a încercat să ajungă la mecanismul de deschidere a ușii cabinei și a început să strige după colegii săi.

„Imediat, mâna mea s-a dus spre butonul care deschide ușa și am început să strig după colegii mei, strigându-i numele”, a povestit pilotul.

Acela a fost și momentul în care crede că și-a pierdut pentru prima dată cunoștința.

Potrivit Reuters, atacatorul ar fi folosit un topor de urgență aflat în cockpit, un instrument păstrat la bord pentru situații excepționale.

Avionul a coborât 4.900 de metri în 30 de secunde

În timpul confruntării din cabina de pilotaj, situația aeronavei a devenit critică.

Avionul a pierdut aproximativ 16.000 de picioare, echivalentul a circa 4.900 de metri, în numai 30 de secunde.

Machchhar a declarat că momentul cel mai înfricoșător a fost acela în care a simțit botul aeronavei coborând abrupt.

„Nu eram foarte sigur că voi scăpa cu viață din asta. Am renunțat? Nu”, a spus căpitanul.

El își amintește că a auzit ușa cockpitului deschizându-se și țipete, în timp ce alte persoane de la bord interveniseră.

Atacatorul a fost în cele din urmă imobilizat. Doi alți piloți aflați la bord au preluat controlul aeronavei și au reușit să o aducă în siguranță la sol în Arabia Saudită.

Procurorii spun că ținta ar fi fost aeroportul Ben Gurion

Suspectul, cetățean din Oman, a fost ulterior transferat în Emiratele Arabe Unite, țara în care își are sediul compania Flydubai.

Potrivit procurorilor din Emiratele Arabe Unite, incidentul este investigat drept o tentativă de atac sinucigaș. Anchetatorii susțin că intenția copilotului ar fi fost să prăbușească aeronava în Aeroportul Ben Gurion din Israel.

Procurorii afirmă, în urma anchetei penale deschise la 1 octombrie, că presupusul plan ar fi fost inspirat de atacurile teroriste din Statele Unite de la 11 septembrie 2001.