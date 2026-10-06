Donald Trump spune cine crede că se află în spatele tentativei de deturnare a cursei FlyDubai spre Israel

Președintele american a acuzat Iranul că s-ar afla în spatele tentativei de deturnare a unei curse Flydubai care zbura din Dubai spre Tel Aviv, potrivit TheIndependent.

Ancheta continuă în cazul copilotului omanian care l-a atacat pe căpitan în timpul zborului și ar fi vrut să prăbușească aeronava pe aeroportul Ben Gurion.

Donald Trump a spus că, în opinia sa, Iranul se află în spatele tentativei de deturnare a cursei Flydubai spre Israel, incident care a avut loc săptămâna trecută.

Întrebat de jurnaliști, la Casa Albă, dacă el crede că Teheranul a fost implicat, Trump a răspuns: „Da, eu cred asta personal”.

Ancheta este condusă de Emiratele Arabe Unite, iar autoritățile încearcă să stabilească atât motivația atacului, cât și eventualele legături ale suspectului cu alte țări.

Copilotul l-ar fi atacat pe căpitan cu toporul din cockpit

Copilotul, identificat drept Hamam al-Hammami, un cetățean omanian în vârstă de 29 de ani, l-ar fi atacat pe căpitan cu toporul de urgență aflat în cockpit.

În urma atacului, aeronava Boeing 737 Max a intrat într-o coborâre bruscă de aproximativ 5.000 de metri.

Deși grav rănit, căpitanul indian Smit Machchhar a reușit să deblocheze ușa cockpitului. Mai mulți pasageri au pătruns în cabina de pilotaj, l-au imobilizat pe al-Hammami și au contribuit la stabilizarea aeronavei.

Cursa a aterizat de urgență la Tabuk, în Arabia Saudită.

Trump spusese deja săptămâna trecută că a discutat cu premierul israelian despre incident și îl descrisese pe copilot drept un „nebun” sau un „terorist”.

Copilotul ar fi vrut să lovească aeroportul Ben Gurion

Investigația a scos la iveală și posibile breșe majore de securitate.

Oficiali au afirmat că al-Hammami fusese anterior împiedicat să piloteze în Oman din cauza îngrijorărilor privind presupusele sale opinii extremiste.

Potrivit unor oficiali israelieni, copilotul le-ar fi spus anchetatorilor din Emiratele Arabe Unite că plănuise atacul încă dinainte de a fi angajat de Flydubai și că intenționa să prăbușească aeronava pe aeroportul Ben Gurion, în apropiere de Tel Aviv.

El ar mai fi operat o cursă spre Tel Aviv la începutul acestui an și ar fi avut atunci un plan similar, dar ar fi renunțat să îl pună în aplicare.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a cerut șefului Consiliului Național de Securitate să desemneze un responsabil care să analizeze „toate aspectele de securitate privind aviația civilă străină către Israel”.

Legăturile suspectului cu Australia și Noua Zeelandă, verificate

Autoritățile australiene investighează, la rândul lor, legăturile pe care al-Hammami le-ar fi avut cu această țară.

Poliția Federală Australiană a confirmat existența unei anchete și a transmis că va furniza informații „la momentul potrivit”.

Royal Melbourne Institute of Technology a precizat că al-Hammami a fost înscris pentru o perioadă la instituție, însă nu și-a finalizat studiile de inginerie, potrivit Associated Press.

Financial Times a relatat, citând surse apropiate anchetei, că suspectul ar fi accesat site-uri extremiste în perioada petrecută în Australia și că serviciile de informații australiene ar fi avut deja un dosar în cazul său.

A urmat cursuri de pilotaj în Noua Zeelandă

Și poliția din Noua Zeelandă verifică trecutul copilotului.

Autoritățile au anunțat marți că al-Hammami s-a aflat în Noua Zeelandă timp de aproximativ șase luni, între noiembrie 2018 și mai 2019, în baza unei vize de student.

În acea perioadă, acesta a urmat o parte din pregătirea sa de pilot pentru o companie cu sediul în Marea Britanie.

Poliția neozeelandeză a precizat că verifică documentele și desfășoară investigații privind perioada petrecută de acesta în țară.