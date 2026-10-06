Principalul aeroport din Israel, posibila țintă în tentativa de deturnare a avionului Flydubai

Copilotul a fost imobilizat de căpitan și de pasageri

Hamam al-Hammami, copilotul suspectat că a încercat să deturneze aeronava, a fost oprit după intervenția căpitanului și a mai multor pasageri, care l-au imobilizat și au reușit să păstreze controlul avionului.

Oficialul israelian și sursa citată de CNN au precizat că autoritățile din Israel primesc informații de la Emiratele Arabe Unite, dar ancheta se află încă într-un stadiu incipient. Mai multe întrebări privind intențiile suspectului rămân fără răspuns.

Informația potrivit căreia Aeroportul Ben Gurion ar fi putut reprezenta ținta tentativei de deturnare a fost relatată inițial de postul israelian Channel 12.

Nu este clar de ce al-Hammami l-ar fi atacat pe căpitanul Smit Machchhar în timp ce aeronava se afla deasupra Arabiei Saudite, dacă intenția sa era să ajungă la un aeroport din Israel.

Pe 30 septembrie, după ce autoritățile israeliene au detectat o aeronavă comercială care se apropia și transmitea un semnal ce indica o posibilă deturnare, avioane de luptă israeliene au fost ridicate de la sol ca măsură de precauție. Este procedura standard într-o asemenea situație de urgență.

Emiratele Arabe Unite conduc ancheta

Emiratele Arabe Unite coordonează investigația privind tentativa de deturnare a zborului Flydubai FZ1073. Anchetatorii încearcă să stabilească motivul atacului și modul în care suspectul a reușit să treacă de sistemele de securitate din două state cunoscute pentru protocoalele stricte din domeniu.

Autoritatea fiscală din Israel a confirmat că autoritățile israeliene aveau, înainte de decolare, numele tuturor pasagerilor și membrilor echipajului.

Instituția a precizat însă că întrebările privind verificarea echipajelor trebuie adresate Ministerului Transporturilor. Shin Bet, serviciul israelian de securitate internă, a transmis la rândul său CNN că Ministerul Transporturilor este responsabil pentru problemele de securitate care privesc companiile aeriene străine.

Ministerul Transporturilor a explicat că procedurile sale nu prevăd verificarea numelor membrilor echipajelor, deși acestea sunt transmise autorității fiscale și pot fi puse ulterior la dispoziția serviciilor de securitate.

Instituția a adăugat că membrii echipajelor trebuie să dețină viză pentru a intra în Israel și că un pașaport din Oman ar fi trebuit să genereze o alertă la check-in.

Ministerul a admis însă că procedurile existente „nu abordează amenințarea reprezentată de un pilot”.

Suspectul ar fi acționat singur

Potrivit informațiilor obținute de CNN, anchetatorii cred că suspectul a acționat cel mai probabil singur. Până în prezent, Israelul nu are informații care să indice existența unei legături cu o organizație teroristă care să fi pregătit, finanțat sau organizat atacul.

Procurorul general al Emiratelor Arabe Unite, Hamad Saif Al Shamsi, a declarat că al-Hammami ar fi încercat să preia controlul avionului după ce și-a atacat colegul cu un topor de urgență, echipament obligatoriu la bordul majorității aeronavelor.

Oficialul emiratez a catalogat tentativa de deturnare drept un „act terorist”.

Fusese îndepărtat anterior dintr-un post de pilot

Al-Hammami fusese îndepărtat anterior dintr-un post la compania aeriană națională a Omanului, unde se pregătea pentru o carieră de pilot, după apariția unor îngrijorări privind presupuse opinii extremiste, au declarat anterior pentru CNN surse familiarizate cu situația.

Una dintre surse a precizat că acesta fusese mutat ulterior într-un post administrativ.

Flydubai a transmis că nu poate comenta cazul cât timp ancheta este în desfășurare.

Experții în aviație consultați de CNN spun că responsabilitatea verificării piloților este împărțită între autoritățile naționale, companiile aeriene și serviciile de securitate. Licențele piloților și permisele de securitate sunt gestionate la nivel național, iar regulile diferă de la o țară la alta.